Это средняя стоимость сделки, которая зафиксирована на американских аукционах IAAI и Copart в январе 2024 года.

В декабре 2023 и январе 2024-го средняя финальная стоимость торгов на американских аукционах IAAI и Copart для автомобиля Hyundai Santa Fe 2019 - 2023 годов выпуска стабилизировалась на уровне 9 000 долларов. В течение двух прошлых лет до такого уровня цена опускалась только раз – в апреле 2023-го. А в 2022 году он стоил от 10 до 12 тысяч. Поэтому сейчас неплохая возможность присмотреться к этому автомобилю на американских аукционах.

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Конечно, речь идет о средней цене, определенную ресурсом AutoAstat. Финальная цена каждого конкретного авто зависит от его состояния, пробега, года выпуска и расположения. Ведь на этих аукционах продаются авто после страховых случаев – битые, утопленные, угнанные и тому подобное. Не забывайте о растаможке, логистике в Украину и ремонте – и окончательная цена на украинских номерах поднимется не менее, чем вдвое. Кстати, стоимость растаможки можно посчитать на нашем калькуляторе.

Это уже четвертое поколение Santa Fe, которое Hyundai показала в 2018 году. За океаном он продавался в трехрядном исполнении на 7 мест и доступен в трех комплектациях: SE, SE Ultimate и Limited Ultimate.

Базовая модель имела светодиодные ходовые огни, боковые зеркала с подогревом, 18-дюймовые легкосплавные диски, камеру заднего вида, 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и автоматический климат-контроль. AppleCar play и Android Auto также были включены.

Версия SE ultimate имела уже 19-дюймовые колеса, светодиодные противотуманные фары, люк, кожаные сиденья, подогрев сидений и руля, а также вентиляцию сидений. Дисплей был увеличен до 8 дюймов, а обновленная аудиосистема включала 12 динамиков. Вершина модельного ряда, Limited Ultimate, имела отдельные сиденья вместо дивана второго ряда.

Для SE Ultimate и Limited Ultimate были доступны дополнительные функции безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении и его смягчение, предупреждение о выезде из полосы движения и ксеноновые фары с автоматическим дальним светом.

Hyundai Santa Fe в США можно найти с бензиновым двигателем на 2,4 литра мощностью 185 л.с. Через 6-ступенчатую автоматическую коробку и полный привод передач он разгонял кроссовер до сотни за 10,4 секунды, а максималка составляет 195 км в час.

Напомним, как выглядит современное поколение Hyundai Santa Fe.