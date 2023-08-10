10 августа состоялась цифровая премьера нового Hyundai SANTA FE. Концепция нового поколения называется "Открыт для большего", которая передает радикальную трансформацию модели.

Цифровая премьера совершенно нового Hyundai Santa Fe 2024 года пятого поколения состоялась в живописном регионе Санта-Фе в Нью-Мексико, источнике вдохновения для этой модели.

В Украине продажи автомобиля начнутся с первого полугодия 2024 года.

Кстати говоря первые фото нового Hyundai Santa Fe 2024

В презентационном фильме совершенно нового Santa Fe показана новая идея реализации пространства с помощью широкой двери багажника, плавно соединяющей внутреннее пространство с внешним. Это дизайнерское решение должно значительно расширить повседневный опыт автовладельцев. Пространство багажного отделения, которое когда-то было просто местом для хранения и транспортировки вещей, теперь становится открытой террасой, на которой можно беспрепятственно наслаждаться природой.

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Santa Fe пятого поколения повышает привлекательность городского среднеразмерного кроссовера, который всегда готов к приключениям. Это достигается благодаря просторному салону, похожему на террасу, удлиненной колесной базе и увеличенному проему двери багажника. Удлиненная колесная база также позволяет предложить третий ряд сидений.





Дизайн экстерьера Santa Fe

Для совершенно нового Santa Fe компания Hyundai Motor реализовала нетипичную стратегию в дизайне, первоочередной задачей которой было увеличение площади багажного отделения, чтобы увеличить удовольствие путешествий за городом, а уже потом начали дорабатывать дизайн экстерьера.

Эффективная, кубовидная форма и длинная колесная база новой модели помогают передать мощное присутствие, а сильный, но деликатно обрамленный внешний дизайн, хорошо подходит как для города, так и для отдыха на природе.

Передняя часть автомобиля создает ощущение величия, благодаря высокому капоту, Н-образным фарам и смелым, острым крыльям. Н-образные фары гармонично сочетаются с Н-образным дизайном нижней части, что придает визуальную завершенность.

Удлиненная колесная база совмещается со смелой линией крыши, объемным пространством вокруг крыльев, резко очерченными колесными арками и 21-дюймовыми колесами. Все это придает этому внедорожнику крепкий и приключенческий вид.

Задняя часть, отличающаяся большим проемом двери багажника – более лаконична, что уравновешивает общий дизайн экстерьера. Н-образные задние фонари унифицированы с передними Н-образными фарами, чтобы создать гармонию и обеспечить ясное присутствие Santa Fe на дороге днем и ночью.

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Интерьер Santa Fe 2024

Совершенно новый интерьер Santa Fe контрастирует с экстерьером, подчеркивая горизонтальные и вертикальные элементы дизайна, а также соответствует тону и настроению экстерьера. Н-образный дизайн применен к панели приборов и дефлекторов салона, чтобы усилить чувство открытости и достичь баланса в дизайне.

Салон оснащен полезными функциями, такими как бокс для стерилизации UV-C Sterilization Tray и двойная беспроводная система зарядки для смартфонов.

Первый в своем классе панорамный изогнутый дисплей, объединяющий 12,3-дюймовый цифровой кластер и мультимедиа, улучшает обзор водителя и создает ощущение премиальности.

Благодаря удлиненной колесной базе новое SANTA FE предлагает огромное внутреннее пространство. Если полностью сложить сиденья второго и третьего ряда мы получим пространство, подобное террасе. Открыв увеличенную дверь багажника, можно беспрепятственно наслаждаться видами и свежим воздухом во время путешествия.

Разрабатывая эту уникальную особенность дизайна, Hyundai Motor опирался на результаты многих исследований, чтобы соответствовать критериям людей, которые любят активный стиль жизни, например автокемпинг или приключения, требующие много снаряжения.

В салоне автомобиля используются экологически чистые материалы, в том числе обивка сидений, коврики и спинки сидений, а также покрытие торпедо, дверных карт и полов.

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Совершенно новый Santa Fe оснащен функциями помощи при управлении и ассистентами безопасности, которые уменьшают вмешательство пользователя и обеспечивают комфортное, уверенное вождение как во время ежедневных поездок на работу, так и во время поездки на выходные.

Forward Collision-Avoidance Assist 2 - Ассистент по предотвращению фронтального столкновения, предупреждает или быстро притормаживает, если движущееся впереди транспортное средство внезапно замедлилось или если выявлен риск столкновения впереди.

Ассистент слежения за полосой движения Lane Following Assist 2 использует камеру, установленную на лобовом стекле, чтобы помочь распознать дрейф автомобиля и обеспечивает легкое рулевое управление, чтобы повернуть автомобиль обратно в центр полосы движения.

Новый ассистент предупреждения водительского внимания (DAW) анализирует внимание водителя и может предоставлять предупреждение когда это необходимо.

Ассистент мониторинга состояния водителя (DMS) – анализирует жизненно важные показатели водителя, чтобы помочь обеспечить безопасное вождение.

Умный круиз-контроль 2-го поколения – на основе данных навигации помогает поддерживать безопасную скорость во время прохождения поворотов, также помогает поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Ассистент помогает изменять полосу движения при движении на главном участке автомагистрали.

Среди других ассистентов безопасности SANTA FE можно отметить интеллектуальное ограничение скорости, система предотвращения столкновений с задним поперечным движением, монитор кругового обзора, ассистент дистанционной интеллектуальной парковки, ассистент безопасного выхода из автомобиля и т.д.

Силовые агрегаты Santa Fe 2024

В комплектациях Santa Fe будут доступны на выбор несколько высокопроизводительных двигателей: