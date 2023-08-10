10 серпня відбулася цифрова прем'єра абсолютно нового Hyundai SANTA FE. Концепція нового покоління має назву "Відкритий для більшого", яка передає радикальну трансформацію моделі.

Цифрова прем’єра абсолютно нового Hyundai Santa Fe 2024 п’ятого покоління відбулися в мальовничому регіоні Санта-Фе в Нью-Мексико, джерелі натхнення для цієї моделі.

В Україні продажі автомобіля розпочнуться з першого півріччя 2024 року.

До речі перші фото нового Hyundai Santa Fe 2024

У презентаційному фільмі абсолютно нового Santa Fe показана нова ідея реалізації простору за допомогою широкої двері багажника, що плавно з'єднує внутрішній простір із зовнішнім. Це дизайнерське рішення має значно розширити повсякденний досвід автовласників. Простір багажного відділення, який колись був просто місцем для зберігання та транспортування речей, тепер стає відкритою терасою на якій можна безперешкодно насолоджуватися природою.

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Santa Fe п’ятого покоління підвищує привабливість міського середньорозмірного кросовера, який завжди готовий до пригод. Це досягається завдяки просторому салону, що схожий на терасу, подовженій колісній базі та збільшеному пройому дверей багажника. Подовжена колісна база також дозволяє запропонувати третій ряд сидінь.





Дизайн екстер'єру Santa Fe

Для абсолютно нового Santa Fe компанія Hyundai Motor реалізувала нетипову стратегію у дизайні, першочерговим завданням якої було збільшення площі багажного відділення, щоб збільшити насолоду від подорожей за містом, а вже потім почали доопрацьовувати дизайн екстер'єру.

Ефективна, кубоподібна форма та довга колісна база нової моделі допомагають передати потужну присутність, а сильний, але делікатно обрамлений зовнішній дизайн добре підходить як для міста, так і для відпочинку на природі.

Передня частина автомобіля створює відчуття величі, завдяки високому капоту, Н-подібним фарам і сміливим, гострим крилам. Н-подібні фари гармонійно поєднуються з Н-подібним дизайном нижньої частини, що додає візуальної завершеності.

Подовжена колісна база поєднується зі сміливою лінією даху, об'ємним простором навколо крил, різко окресленими колісними арками та 21-дюймовими колесами. Все це надає цьому позашляховику міцного та пригодницького вигляду.

Задня частина, що вирізняється більшим проємом дверей багажника – лаконічніша, що врівноважує загальний дизайн екстер’єру. Н-подібні задні ліхтарі уніфіковані з передніми Н-подібними фарами, щоб створити гармонію та забезпечити виразну присутність Santa Fe на дорозі вдень та вночі.

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Інтер'єр Santa Fe 2024

Абсолютно новий інтер'єр Santa Fe контрастує з екстер'єром, підкреслюючи горизонтальні та вертикальні елементи дизайну, а також відповідає тону і настрою екстер'єру. Н-подібний дизайн застосовано до панелі приладів та дефлекторів салону, щоб посилити відчуття відкритості та досягнути балансу у дизайні.

Салон оснащений корисними функціями, такими як бокс для стерилізації “UV-C Sterilization Tray” та подвійна бездротова система зарядки для смартфонів.

Перший у своєму класі панорамний вигнутий дисплей, який об’єднує 12,3-дюймовий цифровий кластер та мультимедіа, покращує огляд водія та створює відчуття преміальності.

Завдяки подовженій колісній базі новий SANTA FE пропонує величезний внутрішній простір. Якщо повністю скласти сидіння другого та третього ряду ми отримаємо простір, подібний до тераси. Відчинивши збільшені двері багажника можна безперешкодно насолоджуватися краєвидами та свіжим повітрям під час подорожі.

Розробляючи цю унікальну особливість дизайну, Hyundai Motor спирався на результати багатьох досліджень, щоб відповідати критеріям людей, які полюбляють активний стиль життя до прикладу автокемпінг чи пригоди що потребують багато спорядження.

В салоні автомобіля використовуються екологічно чисті матеріали, зокрема оббивка сидінь, килимки та спинки сидінь, а також покриття торпедо, дверних карт та підлоги.

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Абсолютно новий Santa Fe оснащений функціями допомоги при керуванні та асистентами безпеки, які зменшують втручання користувача та забезпечують комфортне, впевнене водіння, як під час щоденних поїздок на роботу, так і під час подорожі на вихідні.

Forward Collision-Avoidance Assist 2 - Асистент з запобігання фронтальному зіткненню, попереджає, або швидко пригальмовує, якщо транспортний засіб, що рухається попереду, раптово сповільнився або якщо виявлено ризик зіткнення попереду.

Асистент стеження за смугою руху Lane Following Assist 2 використовує камеру, встановлену на лобовому склі, щоб допомогти розпізнати дрейф автомобіля і забезпечує легке рульове керування, щоб повернути автомобіль назад у центр смуги руху.

Новий асистент попередження про увагу водія (DAW) аналізує увагу водія і може надавати попередження коли це необхідно.

Асистент моніторингу стану водія (DMS) – аналізує життєво важливі показники водія, щоб допомогти забезпечити безпечне водіння.

Розумний круїз-контроль 2-го покоління - на основі даних навігації допомагає підтримувати безпечну швидкість під час проходження поворотів, також допомагає підтримувати задану швидкість і дистанцію до автомобіля, що їде попереду. Асистент допомагає змінювати смугу руху під час руху на головній ділянці автомагістралі.

Серед інших асистентів безпеки SANTA FE можна відзначити інтелектуальне обмеження швидкості, система запобігання зіткненням із заднім поперечним рухом, монітор кругового огляду, асистент дистанційного інтелектуального паркування, асистент безпечного виходу з автомобіля та ін.

Силові агрегати Santa Fe 2024

У комплектаціях Santa Fe будуть доступні на вибір кілька високопродуктивних двигунів: