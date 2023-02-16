Hyundai представила Santa Fe четвертого покоління в лютому 2018 року і зараз наносить останні штрихи на його заміну.

У прес-релізі, опублікованому минулого місяця про результати продажів за 2022 рік, південнокорейський бренд оголосив, що світова прем’єра свого нового позашляховика середнього розміру відбудеться цього року. Це говорить нам про те, що ми розглядаємо майже серійний прототип з усіма остаточними панелями кузова та світлом.

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Було помічено, як сильно замаскований автомобіль ковзає на випробувальному треку поблизу Полярного кола. Коробчастий кузов вказує на значний відхід від попередньої моделі, а стиль змушує нас думати про Kia EV9. Велика площа скла повинна забезпечувати чудовий зовнішній огляд, а майже плоска лінія даху максимізує простір над головою.

Hyundai і Kia виробили звичку масово змінювати дизайн своїх автомобілів за допомогою моделей наступного покоління, і Santa Fe, схоже, наслідує їхній приклад. Логіка говорить нам, що слід очікувати збільшення розмірів, враховуючи, що останній Tucson вже не такий компактний, особливо модель з довгою колісною базою, що продається в Сполучених Штатах та на інших ринках. Ходять чутки, що він перейде на елітний ринок і прийме мотив «H» для світлодіодних денних ходових вогнів.

Ходять чутки, що дебют заплановано вдома в Кореї цього літа, можливо, вже в серпні. Чисто електричний варіант здається малоймовірним, оскільки він буде протистояти Ioniq 7, який має вийти у 2024 році.

Іншим ринкам, швидше за все, доведеться ще трохи почекати, щоб купити Santa Fe, оскільки Південна Корея отримає оновлений позашляховик першою. Він повинен надійти в продаж в Європі та Північній Америці 2024 року.