У повідомленні компанії сказано, що власники можуть продовжувати їздити на кросовері, але повинні паркуватися на вулиці.

Hyundai відкликає деякі Santa Fe 2018 року випуску через несправність модуля антиблокувальної гальмівної системи (ABS), яка може спричинити коротке замикання в електромережі та пожежу двигуна під час стоянки автомобіля.

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Відкликання стосується 44 396 позашляховиків 2018 модельного року. Hyundai каже, що несправність модуля ABS може призвести до короткого замикання, що може призвести до пожежі моторного відсіку. Проблема може виникнути, коли автомобіль припаркований або рухається, тому немає жодної конкретної дії, якої слід уникати, щоб запобігти проблемі.

Hyundai зафіксувала чотири пожежі, пов’язані з Santa Fe Sport 2018 року випуску, і каже, що два з інцидентів стосувалися транспортних засобів, які вже були відремонтовані під час попереднього відкликання. Дві пожежі викликані групою автомобілів, не включених у перше відкликання, які, як стверджує Hyundai, були «ненавмисно виключені». Про ДТП чи постраждалих не повідомляється

Hyundai працює над виправленням і каже, що власники будуть сповіщені до 26 грудня. Тим часом власники можуть продовжувати їздити на своєму Santa Fe Sport, хоча Hyundai каже, що транспортний засіб слід паркувати на вулиці та подалі від будівель. Ремонт безкоштовний, і автовиробник відшкодує власникам витрати, понесені в процесі ремонту.