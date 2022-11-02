В сообщении компании говорится, что владельцы могут продолжать ездить на кроссовере, но должны парковаться на улице.

Hyundai отзывает некоторые Santa Fe 2018 года выпуска из-за неисправности модуля антиблокировочной тормозной системы (ABS), которая может вызвать короткое замыкание в электросети и пожар двигателя во время стоянки автомобиля.

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Отзыв касается 44 396 внедорожников 2018 модельного года. Hyundai говорит, что неисправность модуля ABS может привести к короткому замыканию, что может повлечь возгорание моторного отсека. Проблема может возникнуть, когда автомобиль припаркован или двигается, поэтому нет никакого конкретного действия, которого следует избегать, чтобы предотвратить проблему.

Hyundai зафиксировала четыре пожара, связанных с Santa Fe Sport 2018 года выпуска, и говорит, что два из инцидентов касались транспортных средств уже отремонтированных во время предыдущего отзыва. Два пожара вызваны группой автомобилей, не включенных в первый отзыв, которые, как утверждает Hyundai, были «нечаянно исключены». О ДТП или пострадавших не сообщается

Hyundai работает над исправлением и говорит, что владельцы будут уведомлены до 26 декабря. Тем временем владельцы могут продолжать ездить на своем Santa Fe Sport, хотя Hyundai говорит, что транспортное средство следует парковать на улице и подальше от зданий. Ремонт бесплатный и автопроизводитель возместит владельцам средства, потраченные в процессе ремонта.