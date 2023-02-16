Hyundai представила Santa Fe четвертого поколения в феврале 2018 года и сейчас наносит последние штрихи на его замену.

В пресс-релизе, опубликованном в прошлом месяце о результатах продаж за 2022 год, южнокорейский бренд объявил, что мировая премьера своего нового внедорожника среднего размера состоится в этом году. Это говорит о том, что мы рассматриваем почти серийный прототип со всеми окончательными панелями кузова и светом.

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Было замечено, как сильно замаскированный автомобиль скользит на испытательном треке у Полярного круга. Коробчатый кузов указывает на значительный отход от предыдущей модели, а стиль заставляет нас думать о Kia EV9. Большая площадь стекла должна обеспечивать отличный внешний обзор, а почти плоская линия крыши максимизирует пространство над головой.

Hyundai и Kia выработали привычку массово менять дизайн своих автомобилей с помощью моделей следующего поколения, и Santa Fe, похоже, следует их примеру. Логика говорит нам, что следует ожидать увеличения размеров, учитывая, что последний Tucson уже не так компактен, особенно модель с длинной колесной базой, продаваемой в Соединенных Штатах и на других рынках. Ходят слухи, что он перейдет на элитный рынок и примет мотив H для светодиодных дневных ходовых огней.

Ходят слухи, что дебют запланирован дома в Корее этим летом, возможно, уже в августе. Чисто электрический вариант кажется маловероятным, поскольку он будет противостоять Ioniq 7, который должен выйти в 2024 году.

Другим рынкам, скорее всего, придется еще немного подождать, чтобы купить Santa Fe, поскольку Южная Корея получит обновленный внедорожник первым. Он должен поступить в продажу в Европе и Северной Америке в 2024 году.