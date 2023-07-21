Корейський Defender бачили на підземному паркінгу, та виклали фото в соцмережу Instagram.

Навіть відродження BMW вертикальної решітки радіатора не викликало стільки суперечок, коли він дебютував у порівнянні зі сміливо оформленим Hyundai Santa Fe 2024 року. Ми говоримо не про один елемент дизайну, а про весь автомобіль.

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Якби ми хотіли виділити одну частину позашляховика, це мала б бути задня частина з її гігантськими дверима багажника та надзвичайно низько розташованими задніми ліхтарями. Профіль у стилі Defender 130 і ліхтарі H-подібної тематики не менш привертають увагу.

Після онлайн-прем’єри на початку цього тижня Instagrammer Shorts_car помітив Santa Fe п’ятого покоління на підземній автостоянці. Можна припустити, що ми маємо справу з меншою версією квадратного позашляховика, судячи з простого наконечника вихлопної труби, тоді як дві моделі, представлені в офіційній галереї, мали кращу обробку вихлопної труби. Двоколірні диски також відрізняються, а гігантський напис «Santa Fe» на задній частині відсутній. Скоріш за все, це прототип.

Можливо, це через вертикальний стиль, але нове покоління здається набагато більшим. Hyundai не опублікував жодних специфікацій, хоча сказав, що колісна база стала довшою. Через силует створюється враження, що він приблизно такий же великий, як Defender 130.

Судячи з великого розміру чверті скла, здається, що для пасажирів третього ряду є багато місця. Ми не бачимо заднього склоочисника, але, можливо, він ховається під спойлером на даху, або він просто не має його, як у випадку з Ioniq 5. Однак останній отримає його незабаром, з версією N.

Судячи з того, що люди говорять в Інтернеті про новий Santa Fe, «проблема» полягає в тому, як Hyundai спроектувала задню частину, оскільки решта рішень загалом отримала позитивні відгуки. Це не перший дизайн компанії, який викликав суперечки за останній час, оскільки мінівен Staria також викликав поляризацію, коли дебютував пару років тому. Наступного року ще одна модель з’явиться у виробництві, коли Seven Concept перетвориться на дорожній повнорозмірний електричний позашляховик.

Що стосується нового Santa Fe, то повне відкриття заплановано на серпень.