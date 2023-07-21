Корейский Defender видели на подземном паркинге и выложили фото в соцсеть Instagram.

Даже возрождение BMW вертикальной радиаторной решетки не вызвало столько споров, когда он дебютировал по сравнению со смело оформленным Hyundai Santa Fe 2024 года. Мы говорим не об одном элементе дизайна, а обо всем автомобиле.

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Если бы мы хотели выделить одну часть внедорожника, это должна быть задняя часть с ее гигантской дверью багажника и чрезвычайно низко расположенными задними фонарями. Профиль в стиле Defender 130 и фонари H-образной тематики не менее привлекают внимание.

После онлайн-премьеры в начале этой недели Instagrammer Shorts_car заметил Santa Fe пятого поколения на подземной автостоянке. Можно предположить, что мы имеем дело с меньшей версией квадратного джипа, судя по обычному наконечнику выхлопной трубы, тогда как две модели, представленные в официальной галерее, имели лучшую отделку выхлопной трубы. Двухцветные диски также отличаются, а гигантская надпись Santa Fe на задней части отсутствует. Скорее всего это прототип.

Возможно, это из-за вертикального стиля, но новое поколение кажется гораздо большим. Hyundai не опубликовал никаких спецификаций, хотя сказал, что колесная база стала длиннее. Через силуэт создается впечатление, что он примерно так же велик, как Defender 130.

Судя по большому размеру четверти стекла, кажется, что для пассажиров третьего ряда есть много места. Мы не видим заднего стеклоочистителя, но, возможно, он прячется под спойлером на крыше, или он просто не имеет его, как в случае с Ioniq 5. Однако последний получит его в скором времени, с версией N.

Судя по тому, что люди говорят в Интернете о новом Santa Fe, «проблема» состоит в том, как Hyundai спроектировала заднюю часть, поскольку остальные решения получили положительные отзывы. Это не первый дизайн компании, который вызвал споры за последнее время, поскольку минивэн Staria также вызвал поляризацию, когда дебютировал пару лет назад. В следующем году еще одна модель появится в производстве, когда Seven Concept превратится в дорожный полноразмерный электрический внедорожник.

Что касается нового Santa Fe, то старт продаж запланирован на август.