Новый внедорожник выглядит совсем иначе внутри и снаружи, чем его предшественник.

Многочисленные шпионские снимки не были ложью – новый Hyundai Santa Fe кардинально отличается от предыдущей модели. В своём пятом поколении внедорожник среднего размера получил квадратный стиль и стильные фары с мотивом «H».

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Полностью обновленная модель имеет более прочный внешний вид и 21-дюймовые легкосплавные диски с шинами 245/45 R21, размещенными в квадратных колесных арках. Он получает массивную дверь багажника в ширину с автомобиль.

Задние фонари расположены довольно низко и имеют ту же тему «H», тогда как логотип Hyundai и большая надпись «Santa Fe» украшают дверь багажника. Hyundai не обнародует никаких технических характеристик, но говорит, что колесная база была растянута. Для сравнения, теперь уже старый Santa Fe имеет размеры 108,9 дюйма (2765 миллиметров) между осями. Южнокорейский автопроизводитель признает, что применил «нетрадиционный подход» к этому впечатляющему редизайну, пытаясь придать внедорожнику свежий вид и увеличить внутреннее пространство.

Ссылаясь на атмосферу Defender 130, если смотреть со стороны, Santa Fe 2024 также претерпел серьезные изменения внутри. Это последняя модель с изогнутым двойным экраном, и в типичной манере Hyundai у вас все еще есть отдельные элементы управления настройками климата. Есть старинные кнопки и ручки в сочетании с сенсорными емкостными клавишами в смеси старого и нового, чтобы понравиться обоим мирам.

Вы можете легко определить, что это широкий автомобиль благодаря большому пространству между передними сиденьями. Еще одна дизайнерская тенденция, которую мы здесь замечаем, — непрерывное вентиляционное отверстие, простирающееся от одной стороны приборной панели к другой. Переработанный пластик использовался для изготовления ковриков, отделки потолков и даже спинок полностью складных сидений второго и третьего рядов. Еще один экологически чистый материал внутри – кожзам, которым покрыты дверные карты.