Новий позашляховик виглядає зовсім інакше всередині та зовні, аніж його попередник.

Численні шпигунські знімки не були брехнею – новий Hyundai Santa Fe кардинально відрізняється від попередньої моделі. У своєму п’ятому поколінні позашляховик середнього розміру має квадратний стиль і стильні фари з мотивом «H».

Читайте також: Яким буде оновлений Hyundai Tucson: перші шпигунські фото

Повністю оновлена модель має більш міцний зовнішній вигляд і має 21-дюймові легкосплавні диски з шинами 245/45 R21, розміщеними у квадратних колісних арках. Він отримує масивні двері багажника завширшки з автомобіль.

Задні ліхтарі розташовані досить низько й мають ту саму тему «H», тоді як логотип Hyundai та великий напис «Santa Fe» прикрашають двері багажника. Наразі Hyundai не оприлюднює жодних технічних характеристик, але каже, що колісна база була розтягнута. Для порівняння, тепер уже старий Santa Fe має розміри 108,9 дюймів (2765 міліметрів) між осями.

Південнокорейський автовиробник визнає, що застосував «нетрадиційний підхід» до цього вражаючого редизайну, намагаючись надати позашляховику свіжий вигляд і збільшити внутрішній простір.

Виходячи з атмосфери Defender 130, якщо дивитися збоку, Santa Fe 2024 також зазнав серйозних змін всередині. Це остання модель із вигнутим подвійним екраном, і в типовій манері Hyundai ви все ще маєте окремі елементи керування налаштуваннями клімату. Є старовинні кнопки та ручки в поєднанні з місткісними сенсорними клавішами в суміші старого та нового, щоб сподобатися обом світам.

Ви можете легко визначити, що це широкий автомобіль, завдяки великому простору між передніми сидіннями. Ще одна дизайнерська тенденція, яку ми тут помічаємо, — безперервний вентиляційний отвір, що тягнеться від однієї сторони панелі приладів до іншої.

Перероблений пластик використовувався для виготовлення килимків, оздоблення стелі та навіть спинок повністю складаних сидінь другого та третього рядів. Ще один екологічно чистий матеріал всередині – шкірозамінник, яким покриті дверні карти.