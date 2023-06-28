Hyundai Tucson чекає велике оновлення, оскільки компанія зберігає свій кросовер під густим камуфляжем для цієї нової тестової сесії.

Прототип оновленої південнокорейської моделі фотографи спіймали в австрійських Альпах, де корейський кросовер буксирував невеликий причіп.

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Щільне маскування не дозволяє нам побачити, що відбувається із зовнішнім виглядом, хоча спереду є нова решітка радіатора, яка пробирається крізь приховування. Ми не можемо побачити всі деталі, але, здається, є новий малюнок решітки. Втім, загальна форма цієї деталі залишається незмінною. Фари, здається, не змінилися, але ми не можемо підтвердити, що жодних налаштувань поки що немає.

Ззаду майже така ж ситуація. Ми не бачимо жодних змін у задніх ліхтарях, але є один елемент у задньому бампері, який привертає нашу увагу. Ця червона труба, що вказує на дорогу, є переглянутою вихлопною трубою Tucson, яка замінює прямокутні вихлопні системи поточної моделі. Ця досить дивна установка може бути натяком на новинки під капотом, де очікується більше електрифікації.

Говорячи про двигуни, Tucson, який залишився доступним з відносно великою лінійкою двигунів. До них входить базовий 2,5-літровий чотирициліндровий мотор потужністю 187 кінських сил, а також оновлений 1,6-літровий з електромотором, що пропонує 226 к.с. Є також плагін-гібрид потужністю 261 к.с., а топовий N Line оснащений 2,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 290 к.с.

Великі зміни заплановані на салон. Як ви можете бачити на деяких з цих шпигунських знімків, кермо отримає новий дизайн, натхненний новою Kona. Крім того, будуть встановлені більші дисплеї з новим інформаційно-розважальним програмним забезпеченням, а також новий проекційний дисплей. Очікується, що дорожчі комплектації отримають нові адаптивні світлодіодні проекторні фари, які замінять старі рефлекторні світлодіодні промені.