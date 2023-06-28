Hyundai Tucson ожидает большое обновление, поскольку компания сохраняет свой кроссовер под густым камуфляжем для этой новой тестовой сессии.

Прототип обновленной южнокорейской модели фотографы поймали в австрийских Альпах, где корейский кроссовер буксировал небольшой прицеп.

Читайте также: Hyundai Tucson получил версию XRT для бездорожья

Плотная маскировка не позволяет нам увидеть, что происходит с внешним видом, хотя спереди есть новая решетка радиатора, пробирающаяся сквозь укрывательство. Мы не можем увидеть все детали, но, кажется, есть новый рисунок решетки. Впрочем, общая форма этой детали остается неизменной. Фары, кажется, не изменились, но мы не можем подтвердить, что никаких настроек пока нет.

Позади почти такая же ситуация. Мы не видим никаких изменений в задних фонарях, но есть один элемент в заднем бампере, который привлекает внимание. Эта красная труба, указывающая на дорогу, представляет собой просмотренную выхлопную трубу Tucson, которая заменяет прямоугольные выхлопные системы текущей модели. Эта довольно странная установка может быть намеком на новинки под капотом, где ожидается больше электрификации.

Говоря о двигателях, Tucson, который остался доступен с относительно большой линейкой двигателей. В них входит базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 лошадиных сил, а также обновленный 1,6-литровый с электромотором, предлагающий 226 л.с. Есть также плагин-гибрид мощностью 261 л.с., а топовый N Line оснащен 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 290 л.с.

Большие изменения запланированы на салон. Как вы можете видеть на некоторых из этих шпионских снимков, руль получит новый дизайн, вдохновленный новой Kona. Кроме того, будут установлены большие дисплеи с новым информационно развлекательным программным обеспечением, а также новый проекционный дисплей. Ожидается, что более дорогие комплектации получат новые адаптивные светодиодные проекторные фары, которые заменят старые светодиодные рефлекторные лучи.