Внедорожная подготовка включает в себя пластиковую защиту по периметру кузова и черный декор.

Младший кроссовер Hyundai получил новую версию вслед за Santa Fe и по тому же рецепту. Tucson XRT имеет затемненную оптику, черные молдинги и боковые зеркала, эксклюзивный дизайн колес, подножки, перекладины рейлингов и фаркоп.

Узнайте также В следующем году стартуют продажи домашних энергокомплексов Hyundai Home Energy с солнечными панелями

Tucson доступен в США в четырех комплектациях: SE стоимостью от 25 350 долларов, SEL – от 26 650 долларов, N Line – от 30 750 долларов и Limited – от 34 850 долларов.

Версия XRT основана на SEL и дополнена. Внешние отличия сводятся к внедорожному декору и 19-дюймовым колесам эксклюзивного дизайна. Салон Tucson XRT полностью черный, с тканевой обивкой сидений и черным потолком. Под капотом – бензиновый безнадувной двигатель 2.5 GDI мощностью 190 лошадиных сил и 241 Нм, который работает в паре с восьмискоростной автоматической трансмиссией Shiftronic.

Исполнение XRT базируется на второй по уровню оснащения комплектации модели, также добавляя в нее пакет Convenience с цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой, электроприводом дверей багажника, двухзонным климат-контролем и панорамной крышей. Версия XRT совмещается только с негибридной силовой установкой. Привод может быть передним или полным. Цены – от 32 625 до 34 125 долларов в США, где новинка уже доступна для заказа.

Hyundai Tucson предлагается в четырех комплектациях по цене от 704 800 гривен.

Фото: Hyundai Tucson XRT / Hyundai