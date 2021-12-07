Позашляхова підготовка включає пластиковий захист по периметру кузова та чорний декор.

Молодший кросовер Hyundai отримав нову версію слідом за Santa Fe і за тим же рецептом. Tucson XRT має затемнену оптику, чорні молдинги та бічні дзеркала, ексклюзивний дизайн коліс, а також підніжки, поперечини рейлінгів та фаркоп.

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Tucson доступний у США у чотирьох комплектаціях: SE вартістю від 25 350 доларів, SEL – від 26 650 доларів, N Line – від 30 750 та Limited – від 34 850 доларів.

Версія XRT заснована на SEL та доповнена Зовнішні відмінності зводяться до «позашляхового» декору та 19-дюймових колес ексклюзивного дизайну. Салон Tucson XRT має повністю чорний, з тканинною оббивкою сидінь та чорною стелею. Під капотом – бензиновий безнаддувний мотор 2.5 GDI потужністю 190 кінських сил і 241 Нм, який працює в парі з восьмишвидкісною автоматичною трансмісією Shiftronic.

Виконання XRT базується на другій за рівнем оснащення комплектації моделі, також додаючи до неї пакет Convenience з цифровою панеллю приладів, бездротовою зарядкою, електроприводом дверей багажника, двозонним клімат-контролем і панорамним дахом. Версія XRT поєднується лише з негібридною силовою установкою. Привід може бути переднім або повним. Ціни – від 32 625 до 34 125 доларів у США, де новинка вже доступна для замовлення.

В Україні Hyundai Tucson пропонується у чотирьох комплектаціях за ціною від 704 800 гривень.

Фото: Hyundai Tucson XRT / Hyundai