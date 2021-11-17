Hyundai описує це як "інтегровану екосистему чистої енергії". Ідея полягає в тому, щоб об'єднати сонячні панелі, стаціонарні акумулятори, домашні зарядні пристрої та електромобілі в єдиному рішенні. Вона не нова і подібна до концепції Tesla Solar Roof, але Hyundai обіцяє кілька важливих переваг.

Щоб запропонувати покупцям щось краще за Tesla, компанія Hyundai обіцяє “надійну підтримку, технічне обслуговування та гарантію”. Це такий собі камінь у город Tesla, яка зараз має чимало клопоту з уже встановленими Solar Roof та замовниками, що чекають на свої інсталяції.

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Корейський виробник автомобілів заявив, що “спростить спосіб електрифікації будинку”, пропонуючи “кращі продукти від найкращих партнерів”. Допомога партнерів – це те, чого немає Tesla зі своїм продуктом Solar Roof.

Hyundai не розкриває, хто є партнерами у новому бізнесі, однак на одному з опублікованих зображень можна помітити стаціонарну батарею LG для зберігання сонячної енергії, виробленої фотоелектричними панелями.

Фото: енергосистема Hyundai Home / Hyundai

Завдяки можливостям Ioniq 5, який уміє віддавати енергію зі свого акумулятора у загальну систему (V2L), власники Hyundai Hone зможуть навіть ігнорувати стаціонарні батареї та використовувати свої електромобілі для зберігання сонячної енергії. У такому випадку усі побутові прилади та освітлення в будинку отримуватимуть живлення з акумулятора електрокара.

За словами корейського автовиробника, Hyundai Home буде доступний на окремих ринках вже у 2022 році. Компанія не вказує, яких саме, однак найбільш імовірними є релевантні ринки електромобілів, такі як Норвегія, Німеччина, Корея, США. Можливо й Китай, якщо буде достатньо масштабів виробництва, щоб мати справу з найбільшим ринком електромобілів у світі.