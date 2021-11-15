План на найближчу п'ятирічку передбачає створення електромобілів з характерним дизайном та філософією, які представлятимуть бренд Kia у новому часі. Більшість із цих новинок також ділитимуть одну платформу.

Під час презентації Kia Sustainability Movement південнокорейський автовиробник пообіцяв стати вуглецево нейтральним до 2045 року та розкрив деяку інформацію про свою майбутню лінійку електромобілів, яка включатиме 11 моделей до 2026 року. Вони замінять приблизно два десятки моделей з ДВЗ, доступних в лінійці сьогодні.

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За новим стратегічним планом, Kia стане виробником лише електричних автомобілів у Європі до 2035 року, а на інших ключових глобальних ринках – до 2040 року. Таким чином, електричний асортимент автовиробника, який наразі складається з EV6 та Niro EV, який змінить покоління у 2022 році, повинен швидко зростати, щоб охопити весь спектр сегментів.

Зображення, опубліковане у вересні 2020 року, показує сім з 11 майбутніх електромобілів Kia. Один з них вже вийшов на ринок, про дві інші моделі дещо відомо, решта залишаються загадкою. Але цю підказку можна використати для порівняння з виробничим планом, відомою інформацією та іншими тизерами від виробника.

Минулого року Kia підтвердила, що архітектура E-GMP ляже в основу семи електромобілів, доповнивши цю інформацію черговим тизерним зображенням, яке показує вищезгадані транспортні засоби. Пізніше, під час “Дня інвестора” у лютому минулого року генеральний директор Kia оприлюднив виробничий план, який передбачає один дебют у 2021 році, ще один у 2022, три у 2023, два у 2024 та ще три у 2025-2026 роках.

Перший електромобіль був представлений цього року, як EV6. Також вже відомо, що другою на черзі моделлю є великий позашляховик EV9, який стане флагманом лінійки. Обмежені подробиці відомі про позашляховики EV7 та EV8. Зокрема, можна помітити гранчастий дизайн та акцентовані колісні арки, виконані у стилі низької полігональності. Седани, хетчбеки, ліфтбеки та автомобілі без позашляхових претензій мають більш округлі форми. А знайомий нам EV6 стоїть на межі між цими двома категоріями.



Фото: цей майбутній чотиридверний седан від Kia може стати прямим конкурентом Tesla Model 3, BMW i4 та Mercedes-Benz EQC / Kia

Що залишається загадкою, так це назви моделей з більш аеродинамічними силуетами та плавнішими лініями даху. Здається, це пара чотиридверних седанів, які могли б конкурувати з такими моделями, як Tesla Model 3 і Model S.

Іншою цікавою моделлю є спортивний хетчбек, розташований нижче EV6 з аеродинамічним кузовом з низькою посадкою та скульптурним капотом. Він може стати суперником Volkswagen ID3 та замінити собою Ceed/Forte/Cerato у сегменті C.



Фото: ще одна модель позашляховика з тизера з вищим кузовом у порівнянні з EV6 / Kia

Відкидаючи електричні седани, хетчбеки та позашляховики, які здаються очевидним вибором для будь-якого автовиробника, Kia також показала деякі більш незвичайні транспортні засоби. Серед них ми бачимо однооб’ємний автомобіль з великими скляними поверхнями та закритими колесами, також щось схоже на мікроавтобус чи фургон, а ще компактний міський автомобіль із досить високим кузовом.

Фото: тизер, ймовірно Kia EV7 / Kia

Фото: рендер того ж кросовера на основі тизера / Motor

Ми вже знаємо, що один із 11 електромобілів буде електричним варіантом майбутнього комерційного транспортного засобу, який буде використовувати стару платформу нинішньої моделі з ДВЗ, замість архітектури E-GMP. Платформи на основі моделей з ДВЗ також використовуватимуться для нового покоління Kia Niro, безіменного легковика та котрогось із позашляховиків.

Фото: концепти електромобілів Kia з особливими формами / Kia

Нарешті, окрім батарейних електромобілів (BEV), Kia розробляє авто на водневих паливних елементах. Перша модель у лінійці повинна з’явитись до 2027 року, після випробувань на військових автомобілях. Очевидно, цей водневий електромобіль повинен бути ефективнішим за Hyundai Nexo.

Фото: ескізи Kia EV9 / Kia