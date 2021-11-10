Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вперше в історії зробило подібну виплату.

Минулого року NHTSA оштрафувала Hyundai Motor America на 210 мільйонів доларів. Автовиробник погодився заплатити, а тепер Адміністрація передала частину цього штрафу інформатору, який вказав на значні порушення правил безпеки на виробництві. Сума виплати – 24 мільйони доларів.

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NHTSA є державним відомством і раніше воно не практикувало винагороду для інформаторів. Але з цього часу Агентство має повноваження передавати до 30 відсотків готівки, зібраної у вигляді штрафів, інформатору, який надає важливу інформацію щодо конкретної справи.

У цьому випадку NHTSA каже, що інформатор надав інформацію про порушення Закону про безпеку, як на підприємствах Hyundai, так і Kia. 81 мільйон доларів США від загальної суми штрафу було сплачено уряду США готівкою, і NHTSA надсилає інформатору 30-відсотковий максимум.

Крім штрафів, санкції передбачали відкликання транспортних засобів, випущених з 2011 по 2014 рік. Зокрема, виробничі проблеми з деякими 2-літровими та 2,4-літровими двигунами можуть призвести до передчасного виходу з ладу, особливо в седані Sonata і позашляховику Santa Fe. Автомобілі Kia з цими двигунами також мали подібні проблеми, але це не було причиною штрафу.

За даними NHTSA, ні Kia, ні її материнська компанія Hyundai не відреагували на цю потенційну проблему безпеки в належний час, а Адміністрації компанія нібито повідомила неточну інформацію про серйозність проблеми.

“Викривачі відіграють вирішальну роль у донесенні до NHTSA інформації про серйозні проблеми безпеки, які приховані від агентства”, – сказав заступник адміністратора NHTSA д-р Стівен Кліфф у заяві. “Ця інформація має вирішальне значення для громадської безпеки, і ми прагнемо винагороджувати тих, хто доносить до нас інформацію”.

З цілком зрозумілих причин особистість інформатора не розголошується, як і подробиці, які він довів до відома NHTSA.