Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) впервые в истории сделало подобную выплату.

В прошлом году NHTSA оштрафовала Hyundai Motor America на 210 миллионов долларов. Автопроизводитель согласился заплатить, а теперь Администрация передала часть этого штрафа информатору, который указал на значительные нарушения правил безопасности на производстве. Сумма выплаты – 24 миллиона долларов.

Узнайте также: Дизельгейт возвращается: в автомобилях Mercedes обнаружили 8 обманных устройств

NHTSA является государственным ведомством, и раньше оно не практиковало вознаграждение для информаторов. Но с этого времени Агентство имеет полномочия передавать до 30 процентов наличных денег, собранных в виде штрафов, информатору, который предоставляет важную информацию по конкретному делу.

В этом случае NHTSA говорит, что информатор предоставил информацию о нарушении закона О безопасности, как на предприятиях Hyundai, так и Kia. 81 миллион долларов США от общей суммы штрафа был уплачен правительству США наличными, и NHTSA присылает информатору 30-процентный максимум.

Помимо штрафов, санкции предусматривали отзыв транспортных средств, выпущенных с 2011 по 2014 год. В частности, производственные проблемы с некоторыми 2-литровыми и 2,4-литровыми двигателями могут привести к преждевременному выходу из строя, особенно в седане Sonata и внедорожнике Santa Fe. У автомобилей Kia с этими двигателями тоже были подобные проблемы, но это не было причиной штрафа.

По данным NHTSA, ни Kia, ни ее материнская компания Hyundai не отреагировали на эту потенциальную проблему безопасности в положенное время, а Администрации компания якобы сообщила неверную информацию о серьезности проблемы.

“Разоблачители играют решающую роль в донесении до NHTSA информации о серьезных проблемах безопасности, которые скрыты от агентства, – сказал заместитель администратора NHTSA д-р Стивен Клифф в заявлении. – Эта информация имеет решающее значение для общественной безопасности, и мы стремимся вознаграждать тех, кто доносит до нас информацию”.

По вполне понятным причинам личность информатора не разглашается, как и подробности, которые он довел до сведения NHTSA.