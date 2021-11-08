Немецкая некоммерческая организация Deutsche Umwelthilfe обнародовала отчет, который для Mercedes-Benz может стать началом нового скандала о манипуляциях с показателями вредных выбросов.

В публичном отчете Deutsche Umwelthilfe (DUH) от 5 ноября 2021 года указывается, что немецкий автопроизводитель использует восемь специальных устройств в Mercedes-Benz E-Class с дизельным двигателем, соответствующим стандарту Евро-6. Эти устройства до этого были неизвестны, они значительно занижали показатели выбросов оксида азота.

Узнайте также: Bugatti теперь – на 55% хорватская компания

В отчете говорится о Mercedes-Benz E 350d 2016 выпуска с дизельным двигателем OM642. В нем обнаружено шесть устройств, связанных с SCR каталитического нейтрализатора, а еще два – с системой рециркуляции выхлопных газов автомобиля. Эти восемь устройств были признаны DUH незаконными, поскольку они якобы использовались для искажения результатов при лабораторных замерах выбросов. Сообщается, что фактические выбросы оксида азота на 500 процентов превышают законодательный предел.

В отчете говорится, что одно из устройств “значительно уменьшает количество введенного AdBlue, который срочно необходим для нейтрализации оксидов азота в каталитическом нейтрализаторе SCR”. AdBlue разлагает дизельные выхлопные газы, изменяя их состав.

С другой стороны, Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) Германии заявило, что ему известно об устройствах и они не считаются незаконными, сообщает немецкое издание Automobilwoche.

В 2018 году Daimler пришлось отозвать почти 800 тысяч автомобилей моделей Mercedes-Benz GLC и C-Class в Европе из-за аналогичного скандала с мошенничеством показателями выбросов. Тогда KBA обнаружила по меньшей мере пять незаконных устройств в автомобилях с дизельным двигателем, которые якобы использовались автопроизводителем для обмана строгих правил выбросов для дизельных автомобилей в Европе. Это было продолжением предварительного массового отзыва фургонов Mercedes Vito в 2017 году по аналогичным причинам. Отзывные кампании сопровождались значительными штрафами.

В 2020 году автопроизводитель должен был заплатить около 2,8 миллиарда долларов за урегулирование гражданских и экологических претензий по контролю выбросов дизельных двигателей в около 250 тысяч автомобилей только в Соединенных Штатах.

Немецкий автопроизводитель остается непоколебимым в своей позиции, заявляя, что указанные в отчете устройства вполне законны. "Мы считаем, что их не следует оценивать как незаконные устройства в составе чрезвычайно сложной системы контроля выбросов", – сказал представитель Mercedes-Benz британскому изданию Autocar.