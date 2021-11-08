Німецька некомерційна організація Deutsche Umwelthilfe оприлюднила звіт, який для Mercedes-Benz може стати початком нового скандалу з маніпуляціями показниками шкідливих викидів.

У публічному звіті Deutsche Umwelthilfe (DUH) від 5 листопада 2021 року, вказується, що німецький автовиробник використовує вісім спеціальних пристроїв у Mercedes-Benz E-Class з дизельним двигуном, який відповідає стандарту Євро-6. Ці пристрої раніше були невідомі, вони значно занижували показники викидів оксиду азоту.

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У звіті йдеться про Mercedes-Benz E 350d 2016 року випуску з дизельним двигуном OM642. У ньому було виявлено шість пристроїв, пов’язаних із SCR каталітичного нейтралізатора, а ще два – з системою рециркуляції вихлопних газів автомобіля. Ці вісім пристроїв були визнані DUH незаконними, оскільки вони нібито використовувалися для викривлення результатів під час лабораторних замірів викидів. Повідомляється, що фактичні викиди оксиду азоту на 500 відсотків перевищують законодавчу межу.

У звіті сказано, що один із пристроїв “значно зменшує кількість введеного AdBlue, який терміново необхідний для нейтралізації оксидів азоту в каталітичному нейтралізаторі SCR”. AdBlue розкладає дизельні вихлопні гази, змінюючи їх склад.

З іншого боку, Федеральне управління автомобільного транспорту (KBA) Німеччини заявило, що йому відомо про пристрої і вони не вважаються незаконними, повідомляє німецьке видання Automobilwoche.

У 2018 році Daimler довелося відкликати майже 800 000 автомобілів моделей Mercedes-Benz GLC та C-Class у Європі через аналогічний скандал з махлюванням показниками викидів. Тоді KBA виявила щонайменше п'ять незаконних пристроїв в автомобілях з дизельним двигуном, які нібито використовувалися автовиробником для обману суворих правил викидів для дизельних авто у в Європі. Це було продовженням попереднього масового відклику фургонів Mercedes Vito у 2017 році з аналогічних причин. Відкличні кампанії також супроводжувались значними штрафами.

У 2020 році автовиробник повинен був заплатити близько 2,8 мільярда доларів за врегулювання цивільних та екологічних претензій щодо контролю викидів дизельних двигунів у близько 250 000 автомобілів лише у Сполучених Штатах.

Німецький автовиробник залишається непохитним у своїй позиції, заявляючи, що вказані у звіті пристрої є цілком законними. “Ми вважаємо, що їх не слід оцінювати, як незаконні пристрої у складі надзвичайно складної системи контролю викидів”, — сказав представник Mercedes-Benz британському виданню Autocar.