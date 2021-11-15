План на ближайшую пятилетку предусматривает создание электромобилей с характерным дизайном и философией, которые будут представлять бренд Kia в новом времени. Большинство из этих новинок также будут делить одну платформу.

Во время презентации Kia Sustainability Movement южнокорейский автопроизводитель пообещал стать углеродно нейтральным к 2045 году и раскрыл некоторую информацию о свей будущей линейке электромобилей, которая будет включать в себя 11 моделей до 2026 года. Они заменят примерно два десятка моделей с ДВС, доступных в линейке сегодня.

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По новому стратегическому плану, Kia станет производителем только электрических автомобилей в Европе к 2035 году, а на других ключевых глобальных рынках – к 2040 году. Таким образом, электрический ассортимент автопроизводителя, который в настоящее время состоит из EV6 и Niro EV, который изменит поколение в 2022 году, должен быстро расти, чтобы охватить весь спектр сегментов.

Изображение, опубликованное в сентябре 2020 года, показывает семь из 11 будущих электромобилей Kia. Один из них уже вышел на рынок, о двух других моделях кое-что известно, остальные остаются загадкой. Но эту подсказку можно использовать для сравнения с производственным планом, известной информацией и другими тизерами от производителя.

В прошлом году Kia подтвердила, что архитектура E-GMP ляжет в основу семи электромобилей, дополнив эту информацию очередным тизерным изображением, которое показывает вышеупомянутые транспортные средства. Позже, во время “Дня инвестора” в феврале прошлого года генеральный директор Kia обнародовал производственный план, который предусматривает один дебют в 2021 году, еще один в 2022, три в 2023, два в 2024 и еще три в 2025 – 2026 годах.

Первый электромобиль был представлен в этом году, как EV6. Также уже известно, что второй на очереди моделью является большой внедорожник EV9, который станет флагманом линейки. Ограниченные детали известны о внедорожниках EV7 и EV8. В частности, можно заметить граненый дизайн и акцентированные колесные арки, выполненные в стиле низкой полигональности. Седаны, хэтчбеки, лифтбеки и автомобили без внедорожных претензий имеют более округлые формы. А знакомый нам EV6 стоит на грани между этими двумя категориями.

Фото: этот будущий четырехдверный седан от Kia может стать прямым конкурентом Tesla Model 3, BMW i4 и Mercedes-Benz EQC / Kia

Что остается загадкой, так это названия моделей с более аэродинамическими силуэтами и более плавными линиями крыши. Кажется, это пара четырехдверных седанов, которые могли бы конкурировать с такими моделями, как Tesla Model 3 и Model S.

Другой интересной моделью является спортивный хэтчбек, расположенный ниже EV6 с аэродинамическим кузовом с низкой посадкой и скульптурным капотом. Он может стать соперником Volkswagen ID3 и заменить собой Ceed/Forte/Cerato в сегменте C.

Фото: еще одна модель внедорожника из тизера с более высоким кузовом по сравнению с EV6 / Kia

Отвергая электрические седаны, хэтчбеки и внедорожники, которые кажутся очевидным выбором для любого автопроизводителя, Kia также показала некоторые более необычные транспортные средства. Среди них мы видим однообъемный автомобиль с большими стеклянными поверхностями и закрытыми колесами, также что-то похожее на микроавтобус или фургон, а еще компактный городской автомобиль с достаточно высоким кузовом.

Фото: тизер, вероятно Kia EV7 / Kia

Фото: рендер того же кроссовера на основе тизера / Motor

Мы уже знаем, что один из 11 электромобилей будет электрическим вариантом будущего коммерческого транспортного средства, которое будет использовать старую платформу нынешней модели с ДВС, вместо архитектуры E-GMP. Платформы на основе моделей с ДВС также будут использоваться для нового поколения Kia Niro, безымянной легковушки и одного из внедорожников.

Фото: концепты электромобилей Kia с особыми формами / Kia

Наконец, помимо батарейных электромобилей (BEV), Kia разрабатывает авто на водородных топливных элементах. Первая модель в линейке должна появиться к 2027 году, после испытаний на военных автомобилях. Очевидно, этот водородный электромобиль должен быть эффективнее Hyundai Nexo.

Фото: эскизы Kia EV9 / Kia