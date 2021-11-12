Южнокорейский бренд показал будущий электрический флагман своего модельного ряда снаружи и внутри, хотя пока только на эскизах.

Несколько дней назад Kia дразнила тизерным изображением будущего электрического кроссовера EV9, но в ходе специального мероприятия под названием Kia Sustainability Movement: Движение к чистому будущему, вдохновленное природой – презентовала не автомобиль, а стратегию развития. Однако также добавила несколько новых изображений EV9 в своем профиле в Instagram, объявив дату премьеры: 17 ноября.

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Кубические формы с четко выраженными "мускулистыми" линиями и "пиксельной" оптикой – таков будущий электрический кроссовер. В нижней части кузова взор притягивают колеса с необычным дизайном, размещенные в "октагональных" арках. Чуть ли не всю поверхность крыши занимает еще один вытянутый восьмиугольник – панорамное окно. А внутри царит минимализм, есть сплюснутый руль на одной спице и один удлиненный экран, также восьмиугольный. Кажется, на панели или центральном тоннеле нет кнопок.

Во время презентации в прямом эфире главный дизайнер Kia Карим Хабиб сказал, что в концепции EV9 будут использоваться переработанные отделочные материалы, включая "веганскую" кожу – то есть синтетический кожзам. Также интерьеру кроссовера обещано "гибкое пространство для отдыха", что может означать изысканные поворотные сидения.

Фото: эскизы Kia EV9 / Kia

Концепт EV9 дебютирует 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Там же, и в то же время, дебютирует родственный концепт Hyundai Seven. Производство EV9 запланировано на 2023 год.

Что касается планов стратегии Kia Sustainability Movement: Inspiration Inspired by Nature, то южнокорейский бренд заявляет, что к 2035 году намерен перейти только на электромобили в Европе, к 2040 году – на электромобили на других ключевых рынках, а к 2045 году – к полной углеродной нейтральности.