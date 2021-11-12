Південнокорейський бренд показав майбутній електричний флагман свого модельного ряду зовні та всередині, хоча поки що лише на ескізах.

Кілька днів тому Kia дражнила тізерним зображенням майбутнього електричного кросовера EV9, але в ході спеціального заходу під назвою Kia Sustainability Movement: Inspiration Inspired by Nature – Рух до чистого майбутнього, натхнений природою – презентувала не автомобіль, а стратегію розвитку. Але також додала кілька нових зображень EV9 у своєму профілі в Instagram, оголосивши дату прем’єри: 17 листопада.

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Кубічні форми з чітко вираженими “м’язистими” лініями та “піксельною” оптикою – таким буде майбутній електричний кросовер. У нижній частині кузову погляд притягують колеса з незвичайним дизайном, розміщені в “октагональних” арках. Ледь не всю поверхню даху займає ще один витягнутий восьмикутник – панорамне вікно. А всередині панує мінімалізм, є сплюснуте кермо на одній спиці та один видовжений екран, також восьмикутний. Здається, на панелі чи центральному тунелі немає жодних кнопок.

Під час презентації в прямому ефірі головний дизайнер Kia Карім Хабіб сказав, що в концепції EV9 будуть використовуватися перероблені матеріали оздоблення, включаючи “веганську” шкіру – тобто синтетичний шкірозамінник. Також інтер’єру кросовера обіцяно “гнучкий простір для відпочинку”, що може означати вишукані поворотні сидіння.

Фото: ескізи Kia EV9 / Kia

Концепт EV9 дебютує 17 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. Там же, й у той самий час, дебютує споріднений концепт Hyundai Seven. Виробництво EV9 заплановано на 2023 рік.

Що ж до планів стратегії Kia Sustainability Movement: Inspiration Inspired by Nature, то південнокорейський бренд заявляє, що до 2035 року планує перейти лише на електромобілі в Європі, до 2040 року — на електромобілі на інших ключових ринках, а до 2045 року — до повної вуглецевої нейтральності.