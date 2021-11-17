Hyundai описывает это как "интегрированную экосистему чистой энергии". Идея состоит в том, чтобы объединить солнечные панели, стационарные аккумуляторы, домашние зарядные устройства и электромобили в едином решении. Она не нова и похожа на концепцию Tesla Solar Roof, но Hyundai обещает несколько важных преимуществ.

Чтобы предложить покупателям что-то лучше Tesla, компания Hyundai обещает "надежную поддержку, техническое обслуживание и гарантию". Это некий камень в огород Tesla, который сейчас испытывает немало хлопот с уже установленными Solar Roof и заказчиками, ожидающими своих инсталляций.

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Корейский производитель автомобилей заявил, что "упростит способ электрификации дома", предлагая "лучшие продукты от лучших партнеров". Помощь партнеров – это то, чего нет Tesla со своим продуктом Solar Roof.

Hyundai не раскрывает, кто является партнерами в новом бизнесе, однако на одном из опубликованных изображений можно увидеть стационарную батарею LG для хранения солнечной энергии, производимой фотоэлектрическими панелями.

Фото: энергосистема Hyundai Home / Hyundai

Благодаря возможностям Ioniq 5, умеющему отдавать энергию из своего аккумулятора в общую систему (V2L), владельцы Hyundai Hone смогут даже игнорировать стационарные батареи и использовать свои электромобили для хранения солнечной энергии. В этом случае все бытовые приборы и освещение в доме будут получать питание с аккумулятора электрокара.

По словам корейского автопроизводителя, Hyundai Home будет доступен на отдельных рынках уже в 2022 году. Компания не указывает, каких именно, однако наиболее вероятны релевантные рынки электромобилей, такие как Норвегия, Германия, Корея, США. Возможно и Китай, если будет достаточно масштабов производства, чтобы иметь дело с самым большим рынком электромобилей в мире.