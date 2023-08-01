Hyundai запатентувала дрон, який може перевозити автомобілі повітрям. Для коптера вигадали багато різних варіантів застосування.

Компанія Hyundai запатентувала дрон для перевезення автомобілів повітрям. За задумом він стане частиною транспортної системи, кожен елемент якої доповнює один одного. Наприклад, дрон може перенести повітрям машину там, де відсутні дороги, а автомобіль відбуксує коптер на місце стоянки або заправки, куди тому своїм ходом не дістатися.

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Сайт CarBuzz знайшов у базі Бюро з реєстрації патентів та торгових марок США заявку Hyundai на вантажний дрон, здатний транспортувати наземні безпілотники. Деякі з наших колег обізвали рішення незвичайним, хоча нічого нового корейці насправді не запропонували. Ідея кооперативних транспортних систем, в даному випадку симбіоз повітряної та наземної «платформ», аналогічна літаючому таксі Pop.Up Next. Його свого часу вигадали Audi, Airbus та Italdesign, але потім вважали безперспективним.

Пізніше концепцію Pop.Up Next трохи видозмінили і перетворили на Climb-E, проте її суть залишилася незмінною. Загалом і Hyundai пропонує створити таку систему, частини якої за потреби доповнюватимуть одна одну. Наприклад, дрон міг би стикуватися з машиною-безпілотником і переносити її повітрям з пункту А в пункт Б. А та, у свою чергу, при приземленні доставляла б коптер, скажімо, на закрите паркування. Це лише один із можливих сценаріїв використання дрону. Також він може возити вантажі, виступати в ролі зарядної станції для електромобілів або бути розвідником, як раніше пропонувала компанія Ford.

Інтерес до подібної техніки у Hyundai з'явився не просто так, а тому, що роботи і безпілотники - це один з головних елементів стратегії розвитку фірми. Ще в 2019 році корейці показали концепт Elevate - крокуючий безпілотник, який міг би доставляти рятувальників безпосередньо до епіцентру катастрофи, де спостерігаються максимальні руйнування. У цивільному житті безпілотник-таксі міг би підніматися ганком будинку і забирати малорухливих пасажирів, наприклад, що пересуваються в інвалідному візку.