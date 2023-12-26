В ноябре 2023 года средние цены на Mazda CX-5 2016 по 2021 годов выпуска, продающиеся на американских аукционах IAAI и Copart, снизились на $200.

Mazda CX-5 – достаточно популярный кроссовер в Украине, а вот в США их не слишком много. В том числе из-за спроса из Украины, цены на страховых аукционах IAAI и Copart долгое время держались достаточно высокими.

Однако закрытие черноморских портов из-за войны существенно снизили объемы импорта авто из США в нашу страну, соответственно, спрос на некоторые автомобили упал. Среди них – Mazda CX-5 второго поколения (2016 по 2021 годов выпуска).

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Согласно статистике торгов на этих аукционах, которые отслеживает ресурс AutoAstat, в течение 2022 года финальные ставки на эти автомобили держались в пределах $6700 – 8000. В 2023 году цены пошли на спад и достигли минимума $5715 по результатам торгов в ноябре 2023 года.

Динамика финальных цен на американских аукционах на Mazda CX-5 (2016 – 2021 г.):

В США продаются Mazda CX-5 преимущественно с 2,5-литровыми бензиновыми двигателями (2,0 в этом поколении не встречается) на 187 лошадиных сил. Привод тоже чаще всего передний, шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

В США Mazda CX-5 продаются в нескольких комплектациях: Sport (самая бедная), Touring, а также богатые Grand Select и Grand Touring. С 2020 года добавились еще более роскошные версии Grand Touring Reserve и Signature, которые получили 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 250 л.с.

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Средняя цена в $5715 на Mazda CX-5 второго поколения на аукционах США не означает, что автомобиль обойдется в эту сумму. Ведь на этих аукционах продаются машины после страховых случаев, то есть их нужно приводить в порядок. Кроме того, из-за транспортных проблем существенно подорожали перевозки авто из США, не забываем и о растаможке. Поэтому в Украине подобные машины обойдутся как минимум в 16-18 тысяч долларов. Впрочем, и это более выгодно, чем на внутреннем рынке.

Напомним о калькуляторе растаможки подержанных авто.