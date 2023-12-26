В листопаді 2023 року середні ціни на Mazda CX-5 2016 по 2021 років випуску, що продавались на американських аукціонах IAAI та Copart, знизились на $200.

Mazda CX-5 – досить популярний кросовер в Україні, а от у США їх не надто багато. В тому числі через попит з України ціни на страхових аукціонах IAAI та Copart довгий час трималися досить високими.

Однак закриття чорноморських портів через війну суттєво знизили обсяги імпорту авто зі США в нашу країну, відповідно, попит на деякі автомобілі впав. Серед них – Mazda CX-5 другого покоління (2016 по 2021 років випуску).

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Згідно зі статистикою торгів на цих аукціонах, які відстежує ресурс AutoAstat, протягом 2022 року фінальні ставки на ці авто тримались у межах $6700 – 8000. У 2023 році ціни пішли на спад і досягли мінімуму $5715 за результатами торгів у листопаді 2023 р.

Динаміка фінальних цін на американських аукціонах на Mazda CX-5 (2016 – 2021 р):

У США продаються Mazda CX-5 переважно з 2,5-літровими бензиновими двигунами (2,0 в цьому поколінні не зустрічається) на 187 кінських сил. Привід теж найчастіше передній, шестиступінчаста автоматична коробка передач.

У США Mazda CX-5 продаються в кількох комплектаціях: Sport (найбідніша), Touring, а також найбагатші Grand Select та Grand Touring. з 2020 року додались ще більш розкішні версії Grand Touring Reserve та Signature, які мали під капотом 2,5-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом потужністю 250 к.с.

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Середня ціна у $5715 на Mazda CX-5 другого покоління на аукціонах США не означає, що автомобіль обійдеться в цю суму. Адже на цих аукціонах продаються машини після страхових випадків, тобто їх потрібно приводити до ладу. Окрім того, через транспортні проблеми суттєво подорожчали перевезення авто зі США, не забуваємо і про розмитнення. Тому в Україні подібні машини обійдуться як мінімум у 16-18 тисяч доларів. Втім, і це більш вигідно, ніж на внутрішньому ринку.

Нагадаємо про калькулятор розмитнення вживаних авто.