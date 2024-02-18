Эта черная Audi выглядит целой, хотя и продавалась на страховом аукционе. Но авто 2012 года имеет скрытый недостаток...

В Украине Audi A5 2012 года изготовления стоит от 14 до 20 тысяч долларов. А в США на аукционе IAAI 30 января 2024 года его с трудом продали за 25 "баксов". Об этом сообщает ресурс статистики аукционов AutoAstat. Внешне купе практически целое, под капотом – 2,0-литровый мотор, полный привод, спортивная механическая трансмиссия.

На рынке подержанных авто в Америке такое купе тоже не отдают даром – его оценивают в 8 847 долларов. Поэтому почему именно эта машина стоит так дешево? Причина не одна, а их сразу несколько.

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Наверное, главный недостаток этого авто – она из разряда "подводников", то есть утоплена. Влияние воды на автомобиль нельзя оценить сразу, тем более по фотографии, но оно достаточно ощутимо. Железные детали ржавеют, мотор получает гидроудар, ковры набирают влагу и плесневеют, а электроника замыкает и "глючит".

То есть автомобили после потопа – это лотерея, которая может отказать в любой момент. К тому же этот экспонат даже не заводится, не показывает пробег на одометре и вообще – не имеет признаков "жизни". А это уже серьезный признак того, что машину лучше отдать на запчасти. Но большой ли спрос на детали к такой достаточно редкой модели? Вряд ли. И это еще одна причина ее низкой цены.

Однако даже если ее разобрать, как продавать запчасти? Новой почты в США нет, а FedEX достаточно дорогой. Тем более, что авто находится на небольшом острове Кахулуи в штате Гавайи, то есть где-то посреди Тихого океана. Посылка с капотом оттуда в континентальную часть США или Украину станет "золотой". Поэтому и эта утопленная Audi A5 2012 года была продана за 25 долларов. Боковое зеркало от нее стоит дороже. Добавьте сюда еще сборы аукциона и доставку хотя бы на больший остров – и тогда станет ясно, что продажа колес с этой Ауди вряд ли покроет все расходы.