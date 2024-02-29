Італійський автовиробник славиться традицією випускати обмежену кількість екземплярів своїх моделей, проте Ferrari 365 California Spyder є одним з найбільш рідкісних автомобілів не лише в історії бренду, а й в цілому світі – таких авто було виготовлено усього 14 одиниць.

Цей автомобіль був представлений на Женевському автосалоні у 1966 році й був одним із найкращим Ferrari своєї епохи. Його пропонували лише деяким із найвідданіших та найцінніших VIP-клієнтів компанії.

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Кабріолет розробив Том Тьярда. Автомобіль базувався на ж шасі, що й Ferrari 500 Superfast. Ferrari 365 California Spyder пропонувалась виключно з 4,4-літровим двигуном V12 Colombo, який мав 320 кінських сил 325 к.с. й 361 Нм крутного моменту.

Він був оснащений трьома карбюраторами Weber й працював з п’ятиступеневою механічною коробкою передач, що передавала цю потужність на задню вісь.Підвіска являла собою подвійні важелі спереду та міст, що утримується листовими ресорами ззаду. Дискові гальма чотирьох коліс забезпечували плавне, але ефективне гальмування.

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Модель Ferrari 365 California Spyder, яку виставили на продаж, є шасі № 9935, яке випустили 1967 року. Його купила компанія Waldorf Leasing від імені першого власника, Ненсі Тьюксбері з Лос-Анджелеса. Клієнт замовив California Spyder з інтер’єром з білої шкіри, доповнений білим м’яким верхом і контрастними червоними килимами. Автомобіль також був оснащений підголівником для пасажира, кондиціонером і приладами в милях. Зовнішня частина була оброблена фарбою Rosso Cina.

Авто мало ще декілька власників, поки у 2006 році не провели його повну реставрацію. До того ж у 2013 році ця Ferrari отримала повну сертифікацію в Червоній книзі, що означає, що автомобіль зберігає відповідні номери шасі, двигуна, коробки передач, задньої осі та кузова.

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Наразі автомобіль продається на аукціоні RM Sotheby's. Він має пробіг в 122 840 км на одометрі, що не так вже й багато для автомобіля, якому більше ніж п'ять десятиліть. Оскільки таких автомобілів випущено лише 14 одиниць, Ferrari 365 California Spyder рідко потрапляє у продаж, а тому має високу ціну. Очікується, що лот продадуть за ціною від 4 до 4,5 мільйонів доларів.