Судячи з транзитних номерів на автомобілі - надпотужний спорткар від Ferrari лише нещодавно потрапив в Україну.

Ferrari 812 Superfast – найпотужніший серійний автомобіль Ferrari за всю історію існування автовиробника. Його презентували у 2017 році, а назва авто перекладається як “супершвидкий”.

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Модель 812 Superfast остання зі “старої школи”, адже його наступник – SF90, отримав гібридну силову установку. Цей 6,5-літровий двигун розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв.

Цей автомобіль цілком виправдовує свою назву, адже з 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 2,9 с, а його максимальна швидкість перевищує 340 км/год. Також Ferrari 812 Superfast обладнано електронним диференціалом та керамічними гальмами.

У вересні 2019 року Ferrari представила "GTS", відкриту версію автомобіля з твердим дахом. Спочатку планувалося лише купе.Обмежена версія Competizione була представлена в травні 2021 року. Відкритий варіант продається як Competizione A. Потужність двигуна збільшили до 830 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год складає 2,85 с

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Купе коштує приблизно пів мільйона доларів. В Україні зареєстровано лише кілька Ferrari 812 Superfast. На початку 2022 року автомобіль в рідкісному зеленому кольорі British Racing Green помітили в Одесі.