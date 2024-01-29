В Києві помітили перший позашляховик виробництва Lamborghini – LM002. Цей рідкісний кросовер – справжня мрія будь-якого колекціонера, адже їх було випущено всього 328 штук.

Цей Lamborghini раніше вже помічали влітку минулого року у підземного паркінгу під товстим шаром пилу, проте зараз помітно, що автомобіль знову використовують.

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Це авто ще на початку 2000-х належало Юрію Косюку, голові агроіндустріального холдингу «МХП», однак нинішній власник цього кросовера невідомий. Унікальність Lamborghini LM002 – у його походженні. Спочатку цей рамний позашляховик, оснащений потужним мотором V12 створювався для американських військових.

І хоч, програвши тендер більш надійному HMMWV, цей позашляховик не потрапив до лав збройних сил США, LM002 все ж використовували за початковим призначенням. Річ у тім, що сотню таких автомобілів замовили військові Лівану, ще 40 штук — збройні сили Саудівської Аравії.

За кілька років виробництва всього було випущено 328 автомобілів, й ті, що не призначались для військових, були продані за океан під кодом LM004 Americana. Саме ця версія вважається найексклюзивнішою, й чорний екземпляр з України, ймовірно, один із них.

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Позашляховик Lamborghini LM002 оснащений 5,2-літровим 455-сильним V12 від суперкара Countach, а також 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 7,7 сек і розвиває 210 км/год. Втім, не виключено, що саме цей Lamborghini LM Americana потужніший, адже мала партія автомобілів отримали 5,8-літровий 495-сильний двигун.