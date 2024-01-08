Рідкісний Lamborghini Diablo, першим власником якого був президент США, продадуть на аукціоні який пройде у період з 20 по 28 січня.

На торгах Barret-Jackson змінить власника відкрита версія італійського суперкара 1997 року випуску. Автомобіль зроблено на індивідуальне замовлення Дональда Трампа. Після Трампа він мав ще двох власників.

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Мільярдер та успішний політик скористався особливими відносинами з Lamborghini, щоб замовити спеціальну конфігурацію. Родстер Diablo VT забарвлений у яскравий колір Blu Le Mans, якого не було на палітрі суперкарів.

Майбутній президент США володів Lamborghini Diablo VT до літа 2002 року. З того часу суперкар двічі змінив господарів, і на одометрі зараз 24836 миль (майже 40 тисяч кілометрів). Біографія родстера ідеальна, а зовнішніх недоліків у автомобіля немає.

Квота американських Lamborghini Diablo у період з 1997 по 1999 рік становила всього 132 екземпляри, а родстер в унікальному кольорі був би цікавим для колекціонерів навіть без іменитого першого власника. Немає сумнівів, що особистість президента США лише підігріє інтерес до суперкара.

По техніці без одкровень: атмосферний 5,7-літровий V12 розташований за спинками крісел і розвиває 499 кінських сил і 582 Нм моменту, що крутить. Тяга передається через 5-ступінчасту "механіку", є повний привід. Трамп вибрав конфігурацію з двоколірним салоном, аналоговим годинником, аудіосистемою Alpine і відкритою лаштункою коробки передач.

Lamborghini Diablo VT продається без резерву, тож історичний автомобіль у будь-якому випадку змінить власника. Очікувану ціну Barret-Jackson не називає, але звичайні родстери на аукціонах йдуть за 200-500 тисяч доларів залежно від стану, пробігу, року випуску та історії обслуговування.