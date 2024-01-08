Редкий Lamborghini Diablo, первым владельцем которого был президент США, продадут на аукционе который пройдет в период с 20 по 28 января.

На торгах Barret-Jackson сменит владельца открытая версия итальянского суперкара 1997 года выпуска. Автомобиль сделан по индивидуальному заказу Дональда Трампа. После Трампа он имел еще двух владельцев.

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Миллиардер и успешный политик воспользовался особыми отношениями с Lamborghini, чтобы заказать специальную конфигурацию. Родстер Diablo VT окрашен в яркий цвет Blu Le Mans, которого не было на палитре суперкаров.

Будущий президент США владел Lamborghini Diablo VT до лета 2002 года. С того времени суперкар дважды сменил хозяев, и на одометре сейчас 24836 миль (почти 40 тысяч километров). Биография родстера идеальна, а внешних недостатков у автомобиля нет.

Квота американских Lamborghini Diablo в период с 1997 по 1999 год составляла всего 132 экземпляра, а родстер в уникальном цвете был бы интересен для коллекционеров даже без именитого первого владельца. Нет сомнений, что личность президента США лишь подогреет интерес к суперкару.

По технике без откровений: атмосферный 5,7-литровый V12 расположен за спинками кресел и развивает 499 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента,. Тяга передается через 5-ступенчатую "механику", есть полный привод. Трамп выбрал конфигурацию с двухцветным салоном, аналоговыми часами, аудиосистемой Alpine и открытой кулисой коробки передач.

Lamborghini Diablo VT продается без резерва, так что исторический автомобиль в любом случае сменит владельца. Ожидаемую цену Barret-Jackson не называет, но обычные родстеры на аукционах уходят за 200-500 тысяч долларов в зависимости от состояния, пробега, года выпуска и истории обслуживания.