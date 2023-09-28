Дональд Трамп попросил бастующих рабочих автомобильной отрасли поддержать его на следующих выборах и пообещал восстановление отрасли. Ранее к тем же бастующим присоединялся Байден.

Дональд Трамп раскритиковал политику Байдена по автопрому. Выступив с речью в пригороде Детройта в среду, Дональд Трамп, который будет баллотироваться в президенты в 2024 году, заявил о крахе американской автомобильной промышленности по вине Джо Байдена. По его словам, отрасль несёт огромные потери в следующие несколько лет из-за фокуса на электрокарах, который обернется массовым закрытием заводов.

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Байден убивает рабочие места и всю отрасль, заявил Трамп. Поэтому неважно, чего добьются бастующие сотрудники предприятий в ближайшие недели, поскольку «заводы закроют, и машины начнут производить в Китае и других местах». Трамп отметил, что это лишит успешной индустрии Детройт, а также Мичиган — штат, где он недобрал около 154 тысяч голосов для победы три года назад.

"Я ни при каких обстоятельствах не позволю американской автомобильной промышленности умереть", — заверил Дональд Трамп.

Дональд Трамп подверг Байдена критике за его поддержку электромобилей. Инвестиции в "зеленую" мобильность он назвал "глупыми и бессердечными", а сами электрокары раскритиковал за слишком маленький запас хода и дороговизну. Байден же, напомним, принял к 2030 году нарастить долю электрокаров на рынке США до 50 процентов.

Заявления Трамп сделал на фоне беспрецедентной забастовки рабочих автопрома. Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) 15 сентября объявил о нем 15 сентября, а на этой неделе он расширился до 38 автозаводов. К бастующим кратковременно присоединялся и Байден. Забастовщики требуют повышения зарплат на 40%, новых льгот и сокращения рабочей недели.

Напомним, что во времена правления Дональда Трампа (с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года) на американском рынке ежегодно продавалось около 17 млн. авто. Падение продаж произошло в 2020 году в результате паники вокруг коронавируса – тогда рынок сократился до 14,7 млн. авто.

Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года. В тот год в США было продано 15,3 млн. новых авто. В 2022 году рынок просел до 13,65 млн. По состоянию на конец августа 2023 г. в США было продано 10,31 млн. новых авто.