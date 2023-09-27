Очередные президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Это одна из причин, почему Джо Байден поддержал бастующих работников большой детройтской тройки.

Президент США Джо Байден присоединился к пикету с бастующими автомобильными рабочими в Мичигане, поддержав их призыв к повышению зарплаты на 40% и заявив, что они заслуживают «намного больше», чем они получают.

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Появление Байдена – первый визит президента США к бастующим рабочим в современной истории.

Источники в автомобильной компании заявили, что поддержка Байденом повышения зарплаты на 40% может осложнить достижение компромисса с UAW (объединенный профсоюз автостроителей).

В этом месяце сотрудники GM, Ford и Stellantis, являющиеся членами UAW, начали забастовки, добиваясь повышения заработной платы в соответствии со скачками в зарплате генеральных директоров, сокращения рабочей недели и сохранения рабочих мест.