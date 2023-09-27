Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це одна з причин, чому Джо Байден підтримав учасників страйку працівників великої детройтської трійки.

Президент США Джо Байден у приєднався до пікету із страйкуючими автомобільними робітниками в Мічигані, підтримавши їхній заклик до підвищення зарплати на 40% і заявивши, що вони заслуговують «набагато більше», ніж вони отримують.

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Поява Байдена – перший візит президента США до страйкуючих робітників у сучасній історії.

Джерела в автомобільній компанії заявили, що підтримка Байденом підвищення зарплати на 40% може ускладнити досягнення компромісу з UAW (об'єднана профспілка автобудівників).

Цього місяця працівники GM, Ford і Stellantis, які є членами UAW, розпочали страйки, домагаючись підвищення заробітної плати відповідно до стрибків у зарплаті генеральних директорів, скорочення робочого тижня та збереження робочих місць.