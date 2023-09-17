Власників електромобілів у штаті Флорида (США) обкладуть податками у розмірі 200 доларів США, щоб компенсувати втрачений податковий дохід від традиційного пального.

Держава використовує податки від продажу викопного палива для оплати транспортних проектів і тепер через активне зростання парку електромобілів занепокоїлася: до 2040 року доходи можуть впасти на 20 відсотків.

Тепер власникам електромобілів у Флориді загрожує річна плата в розмірі 200 доларів, якими уряд штату планує хоча б частково перекрити податковий недобір. Поки це ще не узаконено. Документ у вигляді регіонального законопроекту тільки подано. Якщо буде ухвалення, то власники електромобілів повинні будуть сплачувати додатковий щорічний збір.

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Водії повноцінних електромобілів спочатку зіткнуться з щорічною оплатою в розмірі 200 доларів, а з 2029 року податок зросте до 250 доларів. Це все буде доєднано до звичайних реєстраційних зборів, які у Флориді нині коливаються від 50 до 255 доларів США.

За оцінками JD Power and Associates, американці щомісяця витрачають на заправку від 150 до 200 доларів, але власники електромобілів у середньому платять лише 56 доларів на місяць, якщо заправляються вдома, щорічно заощаджуючи 1,7 тисячі доларів. Фото: Shutterstock

Законопроект має на меті компенсувати скорочення податкових надходжень, яке Флорида очікує в найближчі роки. Статистика показує, що жителі штату все більше відмовляються від класичних транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння, віддаючи перевагу електромобілям.

Законопроект поданий сенатором-республіканцем від штату Едом Хупером. Він очолює комітет з асигнувань транспорту, туризму та економічного розвитку і став останнім серед політиків з усієї країни, які зробили подібну пропозицію для своїх регіонів.

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Нагадаємо, понад 30 штатів уже стягують з власників електромобілів додаткову плату за користування акумуляторними машинами. Це вже давно діє в штатах Вашингтон, Джорджія, Арканзас і Огайо. Законодавці Техасу на початку цього року також прийняли власні заходи щодо введення щорічної плати у розмірі 200 доларів США.

Допоки найменші податки на електромобілі зафіксована на Гаваях. Вона там становить 50 доларів, хоча деякі штати, як-от Кентуккі, поки що взагалі нічого не стягують. Найбільше постраждали водії електромобілів у Вашингтоні: їм доводиться віддавати 225 доларів на рік.

Продажі електромобілів у Флориді потроїлися і ці темпи щороку будуть зростати: додані до щорічних зборів податки на акумуляторну техніку процес не зупинять. Фото: patch.com/florida

Більшість людей все одно вважають, що електромобіль буде дешевшим у експлуатації, ніж класика ДВЗ, особливо при зарядці батарей в домашніх умовах. Є багато інших переваг володіння електромобілем. Тому щорічні збори за користування е-машинами вже не зможуть зупинити перехід на електротягу.