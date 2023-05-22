Китайський міні-електромобіль Wuling Air EV став дешевшим на 1850 доларів США. Тепер Air EV в Піднебесній коштує від 8 230 доларів США, а інша модель Mini EV Gameboy з орендою акумуляторів - всього 3 970 доларів США.

Спільне підприємство SAIC-GM-Wuling (SGMW) виробляє цілу серію міні-електромобільчиків Wuling Mini EV. Найкраще продавався Hongguang Mini EV – у 2021 році його купили в Китаї аж 400 000 споживачів. Але час іде, конкуренти виводять на ринок нові моделі, тому SGMW знижує ціни на свій бестселер, щоб підтримувати високий попит.

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Не всі автомобілі серії Wuling Mini EV стали дешевшими. Найбільше Wuling знизив вартість версії Hongguang Mini EV Gameboy. Це мініатюрний дводверний хетчбек з 4 місцями, розмірами 3061/1520/1659 мм і колісною базою 2010 мм. Він трохи більший за стандартну версію Hongguang Mini EV. Крім того, він має більш потужний електромотор на 41 к.с. і 110 Нм. Електромобіль також має два варіанти батареї: на 200 км запасу ходу та 300 км.

Другим автомобілем, вартість якого знизили, є Wuling Air EV (в Індонезії він продається як MG Comet). Це авто навіть менше за Wuling Mini EV. Його двомісна версія має розміри 2599/1505/1631 мм і колісну базу 1635 мм, але є і чотиримісна машина.

Існує два варіанти силових агрегатів: на 40 к.с. і на 68 к.с., а також є два варіанти батареї: на 26,7 кВт/год і 28,4 кВт/год (до 300 км радіусу).

Модель Hongguang Mini EV Gameboy із запасом ходу 200 км втратила 6000 юанів (855 доларів США). Зараз він коштує 49 800 юанів (7 090 доларів США). З послугою оренди акумулятора початковий рівень Hongguang Mini EV Gameboy коштує лише 27 800 юанів (3 970 доларів США). При цьому щомісячна плата за батарею сягає 358 юанів (50 доларів США).

При купівлі Air EV неможливо орендувати акумулятор. Тож компанія Wuling вирішила значно знизити ціну. Перші три комплектації Air EV стали дешевшими на 10 000 юанів (1425 доларів США). Зараз вони коштують 57 800 юанів (8 230 доларів США), 65 800 юанів (9 370 доларів США) і 66 800 юанів (9 510 доларів США) відповідно. Що стосується найвищого рівня комплектації Air EV з чотирма дверима, то він коштує 69 800 юанів (9 940 доларів США).

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Причина того, що Wuling продовжує знижувати ціни на автомобілі серії Mini EV – зниження продажів. З січня по квітень 2023 року впали на 34% порівняно з тим же періодом минулого року (зі 133 902 до 87 928 проданих одиниць). Основною причиною такого скорочення є поява сильних конкурентів, таких як Changan Lumin, який продав понад 30 000 одиниць у січні-квітні, Wuling Bingo, який продав 18 322 одиниці, і Chery QQ Ice Cream, який продав 14 074 автомобілі. Крім того, запуск BYD Seagull також може послабити продажі серії Mini EV, оскільки Seagull стартує лише з 73 800 юанів (10 700 доларів США) у Китаї.