Омріяні землі, де нові машини коштують дешевше наших велосипедів, певно, сняться багатьом українським пішоходам та власникам підтоптаних “Таврій”. Редакція “Авто 24” розбиралася, яка країна насправді може похвалитися найдоступнішими прайсами – і результат виявився несподіваним для нас самих.

Ні, не Китай, де дешево взагалі все, і не Америка, де як відомо, звичні європейські авто коштують майже удвічі дешевше. Індія! Маловідома, густонаселена, небагата країна, яка, однак, сьогодні є четвертим автомобільним ринком світу. І з виробництва автомобілів Індія сьогодні теж на четвертому місці у світі.

Найдешевша машина у світі сьогодні випускається в Індії. Це Bajaj Qute, який виробник позиціонує як мотоколяску – через невідповідність автомобільним нормам безпеки.

Минулого року в Індії було продано майже 4 млн. нових легкових машин. Середня ціна яких становила $10,7 тис. Для порівняння: в Україні 2022 року середній автомобіль коштував $30,7 тис.

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Статистика підтверджує, що більшість проданих у далекій країні авто – компактного та субкомпактного класів. Перша шістка брендів така:

Maruti Suzuki

Hyundai

Tata

Mahindra

Kia

Toyota

Зрозуміло, що більшість моделей бюджетні, хоча у кількох марок можна придбати – відразу або під замовлення – і машини представницького сегменту, наприклад, у Toyota це Camry та Land Cruiser 300. Показово, що більшість машин – місцевого виробництва, також велика доля моделей місцевої розробки. І особливого секрету тут немає, просто держава всіляко підтримує місцевий автопром.

Не всі автомобілі на індійському ринку дешеві: офіційні представництва в країні мають і виробники суперкарів. На фото шоурум McLaren в Мумбаї

Деякі суто індійські автомобілі сьогодні мають без перебільшення сучасний та аутентичний дизайн – бо в цій країні, на відміну від її північного сусіда, не прийнято копіювати все без розбору. У беззастережних лідерів продажів Maruti та Hyundai, які разом тримають 70 % ринку, в асортименті моделі хоча і не індійської розробки, але ж сконструйовані спеціально для цієї країни.

Скільки коштує найдешевша машина в Індії

Говорити про конкретны ціни на автомобілі в Індії непросто. В кожному з 26 індійських штатів діють свої місцеві закони й свій рівень податків. Тому є поняття “ціна в салоні“ – свого роду чиста ціна без додаткових платежів, реєстрації та ін. В нашому рейтингу ми намагалися спиратися саме на ці цифри. Другий прайс – “ціна на дорозі”, яка буває приблизно на 10–12% вище, але це вже йдеться про готову до експлуатації машину у певному регіоні країни.

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Maruti Suzuki Alto 800 – $ 3800

Якщо говорити саме про повноправні автомобілі, то на сьогодні саме це – найдешевша модель у світі. Фактично це типовий японський кейкар з його стандартною довжиною 3,4 м.

Лідери автомобільного ринку Індії – мініатюрні міські машинки на платформі японських кей-карів. Не дуже довговічно, але дуже дешево

Платформа в основі не найсвіжіша, але для індійських умов вона цілком підходить. Трициліндровий двигун розвиває 68 к.с., існує більш дорога версія з заводським ГБО під CNG (стиснений метан).

Renault Kwid – $ 5000

Колись про цю невеличку машину (менше Sandero), точніше, про однойменний концепт, багато говорили, але врешті-решт її побачили лише в Індії та Латинській Америці.

Renault Kwid створювався спеціально для Індії, але з часом прижився в Латинській Америці та Південній Африці.

В технічному плані Kwid – типовий для цього “індійського” класу набір: три циліндри, ніякого повного приводу, коробка-“робот” за окрему доплату. В Індії машина дуже успішна, і не в останню чергу через свою демократичну ціну.

Tata Punch – $ 7100

Дуже цікавий на вигляд кросовер з кліренсом 187 см, але без повного приводу. Під капотом трициліндровий мотор об’ємом 1,2 л на 86 к.с., підвіска McPherson спереду та гнучка балка ззаду.

На прикладі Tata Punch можна побачити, що індійці можуть робити красиві автомобілі власного дизайну.

Попри простеньке шасі, машина насічена електронікою, у тому числі й деякими системами допомоги водію. За окремі гроші покупець може отримати автоматичну трансмісію у вигляді роботизованої коробки.

Рекомендація “Авто 24”

Не будемо заздрити – так, автомобілі в Індії справді дешеві, але хіба їх можна порівняти з нашими! Та й рівень доходів у населення набагато нижчий, аніж в Україні, тож показник автомобілізації на душу населення відрізняється більш як утричі на нашу користь.