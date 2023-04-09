Мало хто купує автомобіль, щоб їздити на ньому все життя. У багатьох автовласників через кілька років виникає бажання змінити машину. Тож старий автомобіль у цьому випадку бажано вигідно продати. Як обрати машину, яку через кілька років можна буде продати з мінімальною втратою грошей?

Більшість автомобілів з часом дешевшають. Виключенням можуть бути рідкісні, ретро або колекційні авто – вони можуть навіть зростати у ціні. Якщо ж мова йде про автомобіль як засіб пересування, то втрати у ціні майже неминучі.

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Деякі автомобілі за кілька років можуть втратити половину своєї вартості. А є й такі, що майже не дешевшають. На втрату у ціні впливають кілька важливих факторів.

Вік автомобіля

Найшвидше втрачають вартість нові машини. Щойно виїхавши з автосалону, автомобіль втрачає приблизно 20% своєї вартості. Кожен наступний рік експлуатації призводить до зниження ціни, але з часом цей процес сповільнюється. Наприклад автомобілі, яким більше 20 років, вже дешевшають дуже повільно. Та й коштують дуже мало. Звичайно, дуже стару машину дорого утримувати, вона швидко втрачає свою надійність. Але це тема іншої статті.

Отже, якщо ви не хочете втрачати кошти від на перепродажу автомобіля через кілька років після покупки, є сенс звертати увагу на автомобілі, яким вже чимало років.

Клас авто

Найбільше втрачають ціну преміальні авто. Тут велику роль відіграє іміджева складова: коли з’являється оновлення у модельному ряду виробника престижного бренду, старі моделі стають менш престижними. Також преміальні авто з великим пробігом дорого обслуговувати, що також не додає їм привабливості.

Натомість автомобілі бюджетного сегменту не так швидко втрачають ціну. До того ж їх набагато простіше продати, оскільки коло потенційних покупців значно ширше.

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Імідж бренду

За кожною маркою з роками закріпився певний імідж. Наприклад, старі Toyota вважаються надійними. А якщо мова йде, наприклад, про Camry з двигуном 3,5 л, то тут можна говорити навіть про певні виключення. Такі авто завжди у ціні, тож продати їх за пристойні гроші не важко.

Інша сторона медалі – автомобілі з проблемним іміджем. Наприклад, знайти покупця на вживаний Range Rover значно складніше саме через їх імідж ненадійних та дорогих у ремонті. Хоча як технічно, так і на рівні відчуттів від водіння ці преміальні кросовери дуже привабливі.

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Комплектація

Автомобіль у гарній комплектації, як правило, більш ліквідний. Наявність автоматичної коробки передач та кондиціонера значно підвищують шанси на успішний та вигідний продаж.

Зовсім інша справа – встановлене додаткове обладнання. Дорога сигналізація, ГБО, багажник на даху та інші додатково встановлені речі не дуже сильно впливають на ціну авто при перепродажі. Не кажучи вже про зовнішній тюнінг чи прикраси.

Висновки

Отже, аби втрати коштів на перепродажу через кілька років були мінімальні, слід вибирати далеко не новий та не преміальний автомобіль з брендом, за яким закріпився імідж надійного. Але це теорія.

На практиці багато залежить від везіння. Якщо пощастить купити автомобіль за ціною значно менше ринкової, через деякий час його можна вигідно продати, або навіть заробити на цьому. Так щастить не всім, але подібні ситуації трапляються.