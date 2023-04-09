Мало кто покупает автомобиль, чтобы ездить на нем всю жизнь. У многих автовладельцев спустя несколько лет возникает желание сменить машину. Так что подержанный автомобиль в этом случае желательно выгодно продать. Как выбрать машину, которую через несколько лет можно будет продать с минимальной потерей денег?

Большинство автомобилей со временем дешевеют. Исключением могут быть редкие, ретро или коллекционные автомобили – они могут даже расти в цене. Если же речь идет об автомобиле как средстве передвижения, то потери в цене почти неизбежны.

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Некоторые автомобили за несколько лет могут лишиться половины своей стоимости. А есть и почти не дешевеющие. На потерю в цене оказывают влияние несколько важных факторов.

Возраст автомобиля

Быстрее всего теряют стоимость новые машины. Едва выехав из автосалона, автомобиль теряет примерно 20% своей стоимости. Каждый последующий год эксплуатации приводит к понижению цены, но с течением времени этот процесс замедляется. К примеру, автомобили, которым больше 20 лет, уже дешевеют очень медленно. Да и стоят очень мало. Конечно, очень старую машину дорого содержать, она быстро теряет свою надежность. Но это тема другой статьи.

Итак, если вы не хотите терять средства от перепродажи автомобиля через несколько лет после покупки, есть смысл обращать внимание на автомобили, которым уже немало лет.

Класс автомобиля

Больше всего теряют цену премиальные авто. Здесь большую роль играет имиджевая составляющая: когда появляется обновление в модельном ряду производителя престижного бренда, старые модели становятся менее престижными. Также премиальные автомобили с большим пробегом дорого обслуживать, что также не придает им привлекательности.

Автомобили бюджетного сегмента не так быстро теряют цену. К тому же их гораздо проще продать, поскольку круг потенциальных покупателей гораздо шире.

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Имидж бренда

За каждой маркой с годами закрепился определенный имидж. К примеру, старые Toyota считаются надежными. А если речь идет, например, о Camry с двигателем 3,5 л, то здесь можно говорить даже об определенных исключениях. Такие авто всегда в цене, так что продать их за приличные деньги не трудно.

Другая сторона медали – автомобили с проблемным имиджем. Например, найти покупателя на подержанный Range Rover гораздо сложнее именно из-за их имиджа ненадежных и дорогих в ремонте. Хотя как технически, так и на уровне ощущений от вождения эти премиальные кроссоверы очень привлекательны.

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Комплектация

Автомобиль в хорошей комплектации, как правило, более ликвиден. Наличие автоматической коробки и кондиционера значительно повышают шансы на успешную и выгодную продажу.

Совсем другое дело – установлено дополнительное оборудование. Дорогая сигнализация, ГБО, багажник на крыше и другие дополнительно установленные вещи не сильно влияют на цену авто при перепродаже. Не говоря уже о внешнем тюнинге или украшениях.

Выводы

Итак, чтобы потери средств на перепродажу через несколько лет были минимальны, следует выбирать далеко не новый и не премиальный автомобиль с брендом, за которым закрепился имидж надежного. Но это теория.

На практике многое зависит от везения. Если повезет купить автомобиль по цене гораздо меньше рыночной, через некоторое время его можно выгодно продать или даже заработать на этом. Да, везет не всем, но подобные ситуации случаются.