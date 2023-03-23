Начиная с середины 90-х годов, качество немецких машин начало постепенно снижаться. Этому способствовало несколько факторов. Основная причина – изменение приоритетов автопроизводителей.

Немецкие автомобили в течение десятилетий славились своим качеством и выносливостью. Однако в последние годы ситуация резко ухудшилась, и в разных рейтингах надежности немецкие бренды, как правило, не занимают первые места. Журналисты Deutsche Welle решили разобраться, почему это произошло.

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Германия считается родиной автомобиля — именно там Карл Бенц построил первый в мире движущийся экипаж. В 70-90-х годах в автомобиле из Германии сложился имидж таких, которые невозможно убить. Такие модели, как Mercedes E-Class W124 и S-Class W140, стали символами надежности и нередко выдерживали более миллиона километров пробега без серьезных неисправностей.

Однако потом качество германских машин начало постепенно снижаться, к тому же местами очень резко. К примеру, в Volkswagen Touran с заводским ГБО были отмечены случаи взрывов газовых баллонов. В рейтинге качества от американского агентства JD Power за 2022 год BMW заняли 9 место, Mercedes-Benz — 19, Porsche — 24, Volkswagen — 29, а Audi — 30. В лидерах оказались американские, японские и корейские бренды.

Вице-президент JD Power Джек Долан считает, что снижение надежности обусловлено использованием современных технологий – инновации всегда внедряются сложно. К тому же новые технологии сделали немецкие авто дороже, и чтобы удержать цену и сохранить доходы, пришлось снижать затраты на разработку и использовать более дешевые компоненты и менее качественные материалы.

Вдобавок, современные массовые модели не рассчитаны на длительную эксплуатацию. Берлинский дилер ретроавто Буркхард Штайнс отмечает, что сейчас машины имеют ресурс не больше 15-20 лет. Раньше инженеры закладывали в них гораздо больший запас прочности просто потому, что автомобили меняли не так часто, как в наши дни. Старинные автомобили с правильным уходом могут быть практически вечными.

По словам эксдиректора BMW Motorsport Марио Тайссена, полвека назад последнее слово было за инженерами, а маркетологи оказали значительно меньшее влияние. Именно поэтому германские авто радовали своей долговечностью. Однако к середине 90-х инженеры проиграли маркетологам.

В это время в погоне за снижением себестоимости автомобильные расходы на инжиниринг были серьезно уменьшены. К тому же у инженеров произошло смещение фокуса: член совета директоров Volkswagen Томас Ульбрих объяснил, что теперь стали больше внимания уделять другим аспектам — экономичности и цифровым технологиям.

Кроме того, в последние годы появился новый челлендж – электрификация. Быстрое внедрение новых силовых установок и непроверенного программного обеспечения к ним также чревато проблемами с надежностью. В этой ситуации у немецких автопроизводителей в равных условиях с другими компаниями уже нет преимущества — всем приходится фактически начинать с нуля.