Представленные в Украине Chery, Haval, FAW – в "середнячках", а Chery Jetour – один из аутсайдеров рейтинга качества.

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг качества автомобильных брендов Китая за 2022 год для автомобилей с ДВС и отдельно электрических. Чем ниже оценка, тем выше качество.

В рейтинге представлены как отдельные китайские марки, так и совместные предприятия. Поэтому в рейтинге обозначены бренды мировых производителей, хотя по сути это совместные компании с китайцами.

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Рейтинг качества китайских автобрендов 2022 года для авто с ДВС:



Dongfeng-Honda заняла первое место как самый надежный автомобильный бренд в 2022 году. FAW-Volkswagen Jetta, GAC-Mitsubishi и Volvo претендовали на второе место. В десятку самых надежных брендов 2022 года также вошли Hongqi, Dongfeng-Fengguang, GAC-Toyota, Cadillac, FAW-Toyota и FAW-Audi.

Кроме того, Geely, Wuling, Fujian Benz, Lynk & Co, FAW-Volkswagen, Buick, SAIC Maxus, Dongfeng Fengxing, Changan, Tank, Kairui, SAIC-GM Chevrolet, Wey, Changan Lincoln, Chery Land Rover, Changan Ford, Chery Ягуар, Changan Auchan, Zhengzhou Nissan, SAIC-Volkswagen, Haval, Dongfeng Fengshen, GAC Trumpchi и Roewe были выше среднего.

В нижней части таблицы – Chery, FAW Bestune, Kaiyi, Changan Mazda, Chery Exeed, Beijing Hyundai и Beijing Benz; из Baojun, Chery Jetour, BAIC и SAIC Skoda в нижней четверке.

Несмотря на то, что Jetour составил ~15% от общего объема продаж Chery в 2022 году, он был третьим наиболее ненадежным китайским брендом в 2022 году и должен улучшить свое качество для лучшего опыта клиентов.

Рейтинг качества китайских автомобильных брендов для электромобилей:

Среди экологически чистых автомобилей GAC Aion, Arcfox, BYD, Geely Geometry, Neta, Feifan, NIO, Voyah, Weltmeister и Hycan вошли в десятку самых надежных новых энергобрендов в 2022 году.

О сети качества автомобилей Китая

China Automobile Quality Network является первой официальной платформой мониторинга жалоб по качеству автомобилей в Китае, спонсором которой является Государственная администрация по регулированию рынка. В рейтинге оцениваются пять факторов: жалобы и неисправности, риск дефектов, надежность, безопасность и защита окружающей среды.