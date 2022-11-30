Експерти назвали автомобілі, які здатні без проблем проїхати понад 300 000 км. Серед них немає жодної малолітражки з надувним двигуном.
Переважна більшість авто у списку мають «застарілий» атмосферний бензиновий двигун великого об’єму. Авто з сучасними турбомоторами до рейтингу надійності не потрапили. Майже весь список – рамні позашляховики та пікапи.
Читайте також: Які автомобілі дешевшають швидше за інших: рейтинг
Експерти iseecars.com проаналізували статистику по мільйону вживаних авто з великим пробігом. На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей і склали список найнадійніших авто.
ТОП 20 найдовговічніших автомобілів:
- Toyota Sequoia — потенційний пробіг 477 тис. км
- Toyota Land Cruiser — 450,9 тис. км
- Chevrolet Suburban — 427,5 тис. км
- Toyota Tundra — 412 тис. км
- GMC Yukon XL — 406 тис. км
- Toyota Prius — 403 тис. км
- Chevrolet Tahoe — 402,7 тис. км
- Honda Ridgeline — 400 тис. км
- Toyota Avalon — 395 тис. км
- Toyota Highlander Hybrid — 394 тис. км
- Ford Expedition — 393,7 тис. км
- Toyota 4Runner — 393,6 тис. км
- Toyota Sienna — 385,5 тис. км
- GMC Yukon — 384,5 тис. км
- Honda Pilot — 381 тис. км
- Honda Odyssey — 379,5 тис. км
- Toyota Tacoma — 378,1 тис. км
- Nissan Titan — 375,3 тис. км
- Ford F-150 — 374,3 тис. км
- Toyota Camry Hybrid — 371 тис. км