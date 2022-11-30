Експерти назвали автомобілі, які здатні без проблем проїхати понад 300 000 км. Серед них немає жодної малолітражки з надувним двигуном.

Переважна більшість авто у списку мають «застарілий» атмосферний бензиновий двигун великого об’єму. Авто з сучасними турбомоторами до рейтингу надійності не потрапили. Майже весь список – рамні позашляховики та пікапи.

Читайте також: Які автомобілі дешевшають швидше за інших: рейтинг

Експерти iseecars.com проаналізували статистику по мільйону вживаних авто з великим пробігом. На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей і склали список найнадійніших авто.

ТОП 20 найдовговічніших автомобілів: