Експерти назвали автомобілі, які здатні без проблем проїхати понад 300 000 км. Серед них немає жодної малолітражки з надувним двигуном.

Переважна більшість авто у списку мають «застарілий» атмосферний бензиновий двигун великого об’єму. Авто з сучасними турбомоторами до рейтингу надійності не потрапили. Майже весь список – рамні позашляховики та пікапи.

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Експерти iseecars.com проаналізували статистику по мільйону вживаних авто з великим пробігом. На основі цих даних вони вирахували середній потенційний пробіг для різних моделей і склали список найнадійніших авто.

ТОП 20 найдовговічніших автомобілів:

  • Toyota Sequoia — потенційний пробіг 477 тис. км
  • Toyota Land Cruiser — 450,9 тис. км
  • Chevrolet Suburban — 427,5 тис. км
  • Toyota Tundra — 412 тис. км
  • GMC Yukon XL — 406 тис. км
  • Toyota Prius — 403 тис. км
  • Chevrolet Tahoe — 402,7 тис. км
  • Honda Ridgeline — 400 тис. км
  • Toyota Avalon — 395 тис. км
  • Toyota Highlander Hybrid — 394 тис. км
  • Ford Expedition — 393,7 тис. км
  • Toyota 4Runner — 393,6 тис. км
  • Toyota Sienna — 385,5 тис. км
  • GMC Yukon — 384,5 тис. км
  • Honda Pilot — 381 тис. км
  • Honda Odyssey — 379,5 тис. км
  • Toyota Tacoma — 378,1 тис. км
  • Nissan Titan — 375,3 тис. км
  • Ford F-150 — 374,3 тис. км
  • Toyota Camry Hybrid — 371 тис. км