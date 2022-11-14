Експерти назвали десять моделей, які найбільше втрачають у ціні за перші п’ять років експлуатації.

Експерти американської агенції iSeeCars перерахували автомобілі, які найбільше знецінюються за п'ять років. Після аналізу трьох мільйонів угод з'ясувалося, що в середньому по країні п'ятирічна машина втрачає третину (33,3 відсотка) первісної ціни, проте є ціла плеяда моделей, які за цей час втрачають більше половини вартості. Здебільшого йдеться про європейський преміум, але без винятків не обійшлося.

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Оглядачі iSeeCars підрахували, що власники п'ятирічних BMW 7-Series втрачають при перепродажі 56,9 відсотка ціни або майже 62 тисячі доларів - це абсолютний рекорд. У трійці «антилідерів» Maserati Ghibli (втрата – 56,3%) та Jaguar XF (54%). Ще в десятці є Mercedes-Benz S-Class (51,9%), Audi A6 (51,5%) та Volvo C90 (51,4%).

Інші позиції антирейтингу зайняті повнорозмірними позашляховиками: до п'ятірки входять Infiniti QX80 (52,6%) і Cadillac Escalade ESV (52,3%), на сьомому рядку Lincoln Navigator (51,9%), а замикає антирейтинг Ford Expedition (50,7 %). Прискорену амортизацію дорогих седанів та позашляховиків можна частково пояснити швидкими та радикальними оновленнями.

Найменше за п'ять років знецінюються порівняно прості моделі: у лідерах рейтингу Jeep Wrangler з двома та чотирма дверима, до десятки увійшли Porsche 911, Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru BRZ, Ford Mustang, Toyota Corolla, Nissan Versa та Chevrolet Camaro.

У тому ж дослідженні iSeeCars перерахували трирічні масові автомобілі, які цього року коштують дорожче за нові. Експерти наголосили, що подібна практика нова для американського ринку, тобто в попередні роки не втратити під час перепродажу «трьохрічки» було практично неможливо.