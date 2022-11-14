Эксперты назвали десять моделей, наиболее теряющих в цене за первые пять лет эксплуатации.

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили автомобили, которые больше всего дешевеют за пять лет. После анализа трех миллионов сделок выяснилось, что в среднем по стране пятилетняя машина теряет треть (33,3 процента) первоначальной цены, однако существует целая плеяда моделей, которые за это время теряют более половины стоимости. В основном речь идет о европейском премиуме, но без исключений не обошлось.

Читайте также После введения нулевого растаможивания "бусы" подешевеют вдвое: исследование

Обозреватели iSeeCars подсчитали, что владельцы пятилетних BMW 7-Series теряют при перепродаже 56,9 процента цены или почти 62 тысячи долларов – это абсолютный рекорд. В тройке антилидеров Maserati Ghibli (потеря – 56,3%) и Jaguar XF (54%). Еще в десятке есть Mercedes-Benz S-Class (51,9%), Audi A6 (51,5%) и Volvo C90 (51,4%).

Другие позиции антирейтинга заняты полноразмерными внедорожниками: в пятерку входят Infiniti QX80 (52,6%) и Cadillac Escalade ESV (52,3%), на седьмой строчке Lincoln Navigator (51,9%), а замыкающий антирейтинг Ford Expedition (50 ,7%). Ускоренную амортизацию дорогих седанов и внедорожников можно частично объяснить скорыми и радикальными обновлениями.

Меньше чем за пять лет обесцениваются сравнительно простые модели: в лидерах рейтинга Jeep Wrangler с двумя и четырьмя дверями, в десятку вошли Porsche 911, Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru BRZ, Ford Mustang, Toyota Corolla, Nissan Versa и Chevrolet Camaro.

В том же исследовании iSeeCars перечислили трехлетние массовые автомобили, которые в этом году стоят дороже новых. Эксперты подчеркнули, что подобная практика новая для американского рынка, то есть в предыдущие годы не потерять при перепродаже «трехлетки» было практически невозможно.