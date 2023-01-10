Снятый с Toyota Camry в 2009 году выпуска одного владельца с механической коробкой передач, он сжигает литр масла на каждые 300 километров пробега.

Очень мало людей хранят свои машины в течение 500 тыс. км. Еще меньше людей тратят деньги на ремонт автомобиля с таким пробегом и серьезной проблемой сжигания масла. Но владелец этой Toyota Camry 2009 года – один из тех редких людей, поэтому он вернулся в мастерскую The Car Care Nut.

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Эта Toyota Camry тоже редкость. Внешне он может выглядеть как любой другой бежевый четырехцилиндровый Camry, выпущенный в 2009 году, но это один из немногих автомобилей в том году, оборудованных механической коробкой передач. Согласно The Car Care Nut, владелец хотел механическую коробку передач, нашел эту машину во Флориде и повез ее обратно в Иллинойс. С того времени они вели тщательный учет автомобиля. Самым большим расходом для этой Камри был бензин. За весь срок службы владелец заменил два комплекта сцепления, четыре комплекта шин и три аккумулятора.

Кроме регулярного технического обслуживания и нескольких ремонтов, в этой Camry все работает хорошо. Все в машине указывает на то, что за ней присмотрели. Но если владелец так придирчиво относился к обслуживанию, то что случилось с двигателем, из-за чего он стал потреблять масло? Он просто износился от большого пробега?

Согласно The Car Care Nut, проблема сжигания масла связана не с возрастом двигателя, а с плохими поршневыми кольцами. 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota 2AZ-FE испытывал проблемы со сжиганием масла с самого начала. Он выпустил бюллетень технической службы, посвященный проблеме, затронувшей другие модели Toyota и Scion, а также Camry 2007-2011 годов.

Решение заключается в замене короткого блока и реконструкции двигателя с новыми поршневыми кольцами и поршнями, что делает клиент. Может показаться странным ставить новый/ремонтированный двигатель в четырнадцатилетний Camry с пробегом полмиллиона километров. Стоимость работы по ремонту могла бы стать хорошим первоначальным взносом для нового Nightshade Special Edition Camry. Но если вам нравится переключать передачи на механической коробке Camry, где еще вы найдете замену?