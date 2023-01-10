Знятий з Toyota Camry 2009 року випуску одного власника з механічною коробкою передач, він спалює літр масла на кожні 300 кілометрів пробігу.

Дуже мало людей зберігають свої машини протягом 500 тис км. Ще менше людей витрачають гроші на ремонт автомобіля з таким пробігом і серйозною проблемою спалювання масла. Але власник цієї Toyota Camry 2009 року — один із тих рідкісних людей, тому він вернувся в майстерню The Car Care Nut.

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Ця Toyota Camry теж рідкість. Зовні він може виглядати як будь-який інший бежевий чотирициліндровий Camry, випущений у 2009 році, але це один із небагатьох автомобілів того року, обладнаних механічною коробкою передач. Згідно з The Car Care Nut, власник хотів механічну коробку передач, знайшов цю машину у Флориді та повіз її назад до Іллінойсу. Відтоді вони вели ретельний облік автомобіля. Найбільшою витратою для цієї Камрі був бензин. За весть строк служби власник замінив два комплекти зчеплення, чотири комплекти шин і три акумулятори.

Окрім регулярного технічного обслуговування та кількох різноманітних ремонтів, у цій Camry все працює добре. Все в машині вказує на те, що за нею доглянули. Але якщо власник так прискіпливо ставився до обслуговування, то що трапилося з двигуном, через що він став споживати масло? Він просто зносився від великого пробігу?

Згідно з The Car Care Nut, проблема спалювання масла пов’язана не з віком двигуна, а з поганими поршневими кільцями. 2,4-літровий чотирициліндровий двигун Toyota 2AZ-FE мав проблеми зі спалюванням масла з самого початку. Він випустив бюлетень технічної служби, присвячений проблемі, яка торкнулася інших моделей Toyota і Scion, а також Camry 2007-2011 років.

Рішення полягає в заміні короткого блоку та реконструкції двигуна з новими поршневими кільцями та поршнями, що саме робить клієнт. Може здатися дивним ставити новий/ремонтований двигун у чотирнадцятирічний Camry з пробігом пів мільйона кілометрів. Вартість роботи з ремонту могла б стати непоганим початковим внеском для нового Nightshade Special Edition Camry. Але якщо вам подобається перемикати передачі на механічній коробці передач Camry, де ще ви знайдете заміну?