За прошлый год стоимость старинных коллекционных автомобилей выросла в основном на 25%. Большинство предметов роскоши дорожают не столь быстро.

Старинные автомобили признаны лучшей инвестицией по результатам 2022 года. Они дорожают гораздо быстрее, чем другие предметы роскоши или коллекционирования. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской консалтинговой компании Knight Frank.

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За 2022 год средняя стоимость ретро-авто на рынке прибавила 25%, а за последнее десятилетие она выросла сразу на 185%. Особо отмечается, что старинные автомобили дорожают быстрее ювелирных изделий, бриллиантов, антикварной мебели, часов и марочных вин.

Сопоставимую с авто динамику роста цен за прошлый год продемонстрировала лишь живопись известных авторов (+29%), а за 10 лет сильнее подорожало лишь коллекционное виски (+373%).

Именно в прошлом году был установлен рекорд стоимости винтажного авто – уникальный Mercedes-Benz 300 SLR продан за 142 миллиона евро. Это вдвое больше, чем предыдущее достижение.

К тому же отдельные коллекционные модели дорожают буквально на глазах – так недавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 долларов, хотя раньше его цена не превышала 150 000 долларов. Именно поэтому эксперты рекомендуют инвестировать именно в эксклюзивный ретро-авто.